Стало известно, как украинцам пересчитают пенсии с 1 марта: большинству повысят на 12,1%, однако часть получит прибавку на 2,4%

Пенсии на 12,1% повысят с 1 марта далеко не всем украинцам на заслуженном отдыхе. Львиная доля пенсионеров получают значительно меньшие прибавки. Меньше всего повезло тем, кто недавно вышел на пенсию. Хотя инфляция на них влияет так же, как и на других пенсионеров, размер их пенсии повысят на 2,4-4,8% (в зависимости от года выхода на пенсию).

Такую практику Верховный суд признал незаконной еще в прошлом году, однако Кабмин продолжает ограничивать индексацию выплат для новых пенсионеров. О том, кто и какие пенсии будет получать с 1 марта, читайте в материале OBOZ.UA.

Кто получает самое большое повышение

Размер индексации (а это 12,1%) по идее должен был бы компенсировать рост зарплат и цен за последний год. Еще в 2017-м решили: чтобы пенсии не "устаревали", их ежегодно должны повышать хотя бы на сумму от половины прошлогодней инфляции и половины среднегодового за три последних года роста зарплат. Если зарплаты растут медленно, уменьшаются темпы индексации пенсий. Если цены растут быстро, должен также вырасти и размер индексации.

Здесь есть важное уточнение: индексируют "чистую" пенсию. То есть выплату, посчитанную по формуле (без всех возможных надбавок и дотяжек). Поэтому если у вас есть доплата, например, за сверхнормативный стаж, или же возрастная доплата, то увеличат не ту пенсию, которую вы получите на руку, а ту, которую вы бы должны были получать без этой надбавки.

Например, если пенсия по формуле для вас составляет 2790 грн, но в результате надбавок вы получаете на руки 3200 грн, то вам стоит ожидать индексацию в 337,59 грн (то есть 12,1% от 2790 грн). Доплата может быть при определенных условиях выше, но об этом – читайте далее.

Итак, в определенных случаях может оказаться, что размер доплаты будет совсем несущественным. Например, 20 грн. Однако в постановлении правительства указано: "когда размер повышения пенсии в результате ее перерасчета... не достигает 100 грн, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии в сумме, недостающей до указанного размера".

То есть наименьший размер прибавки в результате индексации – 100 грн. Есть и максимальная прибавка – 2595 грн. По подсчетам OBOZ.UA, для максимальной прибавки размер пенсии сейчас должен составлять от 21 446,28 грн.

В общем, примерно оценить размер своей прибавки можно умножив "чистую" пенсию на 12,1%. Например:

прибавка от 300 до 500 грн – "чистая" пенсия от 2479 до 4132 грн;

надбавка от 500 до 1000 грн – "чистая" пенсия от 4132 до 8264 грн;

надбавка от 1000 – "чистая" пенсия от 8264 грн;

Часть пенсий повысят не на уровень индексации. Например, пенсионерам в возрасте от 80 лет (если есть от 20 лет стажа у женщин и 25 – у мужчин), и пенсионерам в возрасте от 65 до 80 лет, если они не работают (и имеют стаж от 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) гарантированный размер пенсии увеличат с 3758 грн до 4213 грн .

Кроме того:

для пенсионеров старше 70 лет с полным страховым стажем – пенсию увеличат с 3613 грн до 4050 грн;

для пенсионеров в возрасте до 70 лет с полным страховым стажем – с 3323 грн до 3725 грн, а для пенсионеров с меньшим страховым стажем – с 3038 грн до 3406 грн.

Достаточно ли 12,1%?

Министр соцполитики, семьи и единства Денис Улютин в своем заявлении после принятия постановления правительства по индексации осторожно заявил: индексация позволяет частично защитить пенсии от инфляции. О том, чтобы полностью компенсировать потерю покупательной способности пенсии, речь пока не идет.

"Индексация пенсий в Украине – это обязательный механизм, который позволяет частично защищать пенсии от обесценивания из-за инфляции. Это решение основывается на четкой формуле и обеспечивает прозрачный перерасчет выплат для миллионов граждан", – отметил Улютин.

Инфляция в прошлом году составляла 8%. Поэтому индексация на 12,1% компенсирует рост цен. Однако на самом деле падает показатель замещения – то есть процент от привычного заработка, который можно получать после выхода на заслуженный отдых.

Больше всего этот показатель падает в течение первых трех лет после назначения пенсии. Это является следствием решения не проводить полную индексацию для новых пенсионеров. Так, в 2026-м:

пенсию назначили в 2021-м и 2022-м – повышение на 6,1%;

пенсию назначили в 2023-м – на 4,8%;

в 2024 году – 3,6%;

в 2025 году – 2,4%.

Напомним, в прошлом году Верховный суд (ВС) постановил: даже новые пенсии надо полноценно индексировать. Вместо такой ежегодной индексации правительство повышало новые выплаты на небольшую сумму (обычно на 100-135 грн). ВС принял решение по иску конкретного пенсионера.

Мужчина вышел на пенсию в 2020-м и в течение лет его выплату не индексировали, а повышали на 100-135 грн ежегодно. То есть к нему применяли такие же правила, как и ко всем. Пенсионеру отказали в судах низших инстанций, поэтому он дошел до Большой палаты Верховного суда (высшая судебная инстанция Украины, обжалование возможно только на международном уровне) и получил положительное решение.

"Признать противоправными действия Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области относительно непроведения индексации пенсии с применением коэффициентов увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине за 2018-2020 годы, с которой уплачены страховые взносы, которые учитываются для исчисления пенсии в размере 1,14, 1,197 и 1,0796", – говорится в решении Верховного суда.

Если раньше суды низших инстанций могли руководствоваться решением правительства и отказывать пенсионерам в пересчете выплат из-за отсутствия индексации, то сейчас суды по всей стране должны руководствоваться, в частности, решением Большой палаты Верховного суда. Как следствие – только в 2025-м суды рассмотрели около 33,1 тыс. дел о перерасчете пенсий. Для сравнения: в 2024-м было всего 7,4 тыс. дел. Но если раньше суды отказывали, то сейчас обязывают Пенсионный фонд проводить перерасчеты.

Поэтому даже те пенсионеры, которым пенсии не подняли, смогут добиться перерасчета за счет решений судей. При этом сам процесс индексации должны были бы изменить еще в прошлом году. Это было предусмотрено разработанной пенсионной реформой, которую так и не реализовали.