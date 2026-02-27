Ще на памʼяті залишилася цинічна і хамська діяльність заступника Міністра освіти, подвійного громадянина Вінницького, який намагався знищити АВТОНОМІЮ університетів та призначити ручних проМОНівських ректорів. Для цього була придумана дика АНТИєвропейська та НЕзаконна модель фактичного призначення правильних ректорів 5 МОНівськими членами Наглядових рад без участі колективу та студентів.

Видео дня

Після його звільнення складалося враження, що в Україні буде нарешті ВІДНОВЛЕНО дії ВСІХ норм Закону "Про вищу освіту".

Проте, яка кажуть в народі: "Ніколи такого не було і ось знову".

Історія із абсолютно незаконним рішенням МОНу про відміну виборів у Вінницькому (символічно після звільнення скандального Вінницького) державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського 12 лютого, "бо кандидат у ректори - народний депутат від "Слуги народу" не мав часу на зустрічі з виборцями", виглядає як знущання з колективу і Закону.

Далі гірше. Попри призначення нової дати виборів 23 квітня, ЗЕ-депутат посилаючись то на хворобу, то на зайнятість, так досі й не зміг визначити графік своїх зустрічей з виборцями. Нагадаю, що чиновники пояснили відміну виборів 12 лютого, саме відсутністю зустрічей з виборцями цього кандидата на ректора.

Тож не здивуюся, якщо дату виборів знову перенесуть і призначать нового виборчого антикризового в.о. Ректора, поки колектив Університету не зрозуміє, що владному кандидату- народному депутату НЕМАЄ альтернативи у всій країні.

Метод ПЕРЕНЕСЕННЯ дати виборів, бо правильний кандидат ще НЕ ПЕРЕМАГАЄ, вже не вперше застосовується на виборах ректорів.

Для прикладу, в грудні 2025 року було перенесено дату виборів ректора Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Тож сподіваюся, що колективи Університетів матимуть мужність захистити свій вибір та свої права, а чиновники нарешті почнуть дотримуватися приписів Закону "Про вищу освіту".