Под прицелом – ядерные объекты: Израиль начал 'превентивную атаку' на Иран, объявив чрезвычайное положение. Все подробности (обновляется)

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ нанес превентивный удар по Ирану, чтобы устранить угрозы для своей страны. Также было объявлено "немедленное чрезвычайное положение на всей территории страны".

Видео дня

На фоне заявления Каца в Тегеране прогремели многочисленные взрывы. Об этом сообщает The Times of Israel.

Новый виток эскалации

По словам главы израильского оборонного ведомства, Армия обороны Израиля "нанесла упреждающий удар по Ирану, чтобы устранить угрозы для Государства Израиль". Тем временем по всей территории Израиля звучат сирены, а командование тыла ЦАХАЛ предупреждает мирных жителей о необходимости держаться поближе к бомбоубежищам.

Жителей Израиля предупредили, что "в связи с ситуацией с безопасностью" гражданским лицам следует убедиться, что они знают, где поблизости находится оптимальное защищенное убежище, и избегать поездок, не являющихся необходимыми.

В Армии обороны Израиля заявляют, что "превентивная тревога" призвана подготовить население к возможности ракетных обстрелов территории.

В свою очередь иранское информагентство Fars рассказало, что утром 28 февраля в центре Тегерана прогремели по меньшей мере три взрыва. Это произошло спустя несколько минут после того, как министр обороны Израиля Кац объявил о начале превентивного удара против Ирана.

Источник в израильских службах безопасности утверждает, что удары по Ирану 28 февраля стали следствием совместной американо-израильской операции. Кроме того, The New York Times со ссылкой на официальных лиц подтверждает, что Соединенные Штаты принимают участие в операции против Ирана.

В сообщении также говорится, что удары наносятся по объектам, с которых Иран может атаковать Израиль.

Вскоре после начала операции против Ирана в Израиле было принято решение закрыть воздушное пространство: все гражданские рейсы отменены. Тем не мнее, по состоянию на 9:00 утра 28 февраля в воздушном пространстве Сирии, Иордании и Ирака, расположенных между Ираном и Израилем, продолжают курсировать десятки гражданских рейсов.

"Просим граждан воздержаться от посещения аэропортов до дальнейшего уведомления. Пассажиров, находящихся в настоящее время за границей, просят следить за обновлениями в СМИ и через свои авиакомпании относительно расписания рейсов после открытия воздушного пространства", – говорится в заявлении Министерства транспорта Израиля.

Вслед за Израилем в Иране также объявили о закрытии своего воздушного пространства.

По данным издания Clash Report, одной из целей превентивного удара Израиля была ликвидация президента Ирана Масуда Пезешкиана. В свою очередь Reuters пишет, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи вывезен в безопасное место на фоне ударов Израиля.

Также очевидцы сообщают, что ударам подвергся штаб разведки Корпуса стражей исламской революции и аэропорт в Тегеране.

Новость дополняется…