Якщо на позаминулому тижні Мінпромторг рф тільки анонсував введення повного ПДВ на весь імпорт до рф, і виникли побоювання, що це буде стосуватись і китайського імпорту в рф, то на минулому тижні вже ніхто і не приховував свою нелюбов до китайських авто-виробників.

З російського парламенту відкликали законопроєкт, який дозволяв китайському авто-виробнику Great Wall отримувати сталі податкові та інші умови для своїх інвестицій, які було зроблено в авто-завод в Тулі ще до війни.

За деякими даними, операцію з відкликання законопроєкту курував Мінпромторг, який працює в периметрі Чемезова з оборонного Ростеху. На фоні скорочення продажів китайських вантажівок в рф на 70-90% та закриття китайських автодилерів, відкликання законопроєкту можна вважати гучним та публічним ляпасом від росіян економічному блоку уряду КНР.

Зараз перед економічним блоком товариша Сі стоїть дилема: чи покарати російських оборонних баронів за нахабну поведінку, чи все ж таки промовчати і далі отримувати дешеву нафту та газ з рф.

Втім, у КНР є і третій варіант: промовчати зараз, але провчити нахабників у зручний для КНР та світу момент. Думаю, очікувати такого моменту їм доведеться недовго. Спрогнозувати що саме буде робити "китайський дракон" вже завтра в ситуації з тульським активом Great Wall я не зможу, бо китайський дракон дуже гнучкий )) А от що я можу сказати точно, що ця серія ляпасів від росіян точно не буде пробачена не тільки офіційним Пекіном, але і китайською бізнес-спільнотою.