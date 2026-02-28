"Мы не в восторге": Трамп раскритиковал динамику переговоров с Ираном

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он не доволен тем, как Тегеран действует в переговорах по его ядерной программе. Несмотря на это политик еще не принял решение относительно того, санкционировать ли удар по Ирану.

Об этом Трамп сказал журналистам, выходя из Белого дома, передает The Times of Israel. Он ответил на вопрос о возможности применения США военной силы против Ирана, отметив, что не хочет этого делать, "но иногда приходится" идти на такие шаги.

Американский президент утверждает, что Иран отказывается произнести "золотые слова: нет ядерному оружию".

Иранские чиновники неоднократно заявляли об этом, в том числе и в последние дни. Они отмечали, что имеют право обогащать уран для энергетических, медицинских и экономических целей.

"Иран никогда не будет иметь ядерного оружия... Не при моем руководстве. Мы еще не приняли решение по Ирану, но я хочу заключить соглашение сейчас", – сказал Трамп.

Американские чиновники ранее говорили, что целью удара США является предотвращение получения Ираном ядерного оружия, но Трамп также несколько раз отмечал, что смена режима может быть положительным явлением.

"В Иране может произойти смена режима, а может и нет", – заявил он.

Отметим: Трамп говорил о том, что в пятницу, 27 февраля, должны были состояться дополнительные переговоры по иранской ядерной программе. Вероятно, он имел в виду то, что вице-президент США Джей Ди Вэнс должен был встретиться с министром иностранных дел Омана, который был посредником в переговорах с Ираном.

Как писал OBOZ.UA, медиа сообщили, что очередной раунд дипломатических встреч между представителями США и Ирана завершился в Женеве без подписания нового ядерного соглашения. Стороны не смогли согласовать ключевые требования во время переговоров, состоявшихся на этой неделе.

Разногласия между Вашингтоном и Тегераном остаются радикальными. Американская сторона настаивала на полном демонтаже ключевых ядерных объектов Ирана.

