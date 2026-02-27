Ремонт после зимы: сколько поврежденных дорог требует восстановить государство

Государство обязало подрядчиков восстановить 80 автомобильных дорог после зимнего периода. Почти 20 компаний уже получили официальные требования устранить повреждения на участках, которые находятся в пределах гарантийных обязательств.

Об этом пишет Build Portal со ссылкой на Агентство восстановления и развития инфраструктуры. Глава агентства Сергей Сухомлин сообщил, что после обследования дорожного покрытия специалисты составили акты по 80 объектам, которые требуют гарантийного ремонта. По его словам, значительная часть трасс претерпела существенные разрушения из-за сложных погодных условий этой зимы.

Причины разрушений

Сухомлин отметил, что речь идет прежде всего о дорогах, которые строили или ремонтировали несколько лет назад. Именно они после зимних морозов и перепадов температур продемонстрировали дефекты покрытия. Он уточнил, что обследование проводили после завершения холодного периода, когда стало видно полную картину повреждений.

В то же время отдельные магистрали, в частности трасса М-06 Киев – Чоп, не проходили капитального ремонта с 2012 года. По словам главы агентства, последние масштабные работы на этой дороге выполняли накануне Евро-2012.

Гарантийные обязательства

Самое важное, как отмечают в ведомстве, восстановление поврежденных участков должно происходить за счет подрядчиков. Если дорога находится на гарантии, дополнительное бюджетное финансирование на ее ремонт не предусмотрено.

Сейчас почти 20 подрядных организаций уже получили предупреждения и официальные требования выполнить работы в пределах гарантийных сроков. Речь идет о конкретных участках, где зафиксировали дефекты после зимнего периода.

По результатам дефектовки агентство составило соответствующие акты, которые стали основанием для обращения к исполнителям работ. Далее подрядчики должны организовать восстановление покрытия в соответствии с условиями договоров.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Киевской области поездка на машине по Житомирской трассе превратилась в настоящее испытание для автовладельцев из-за большого количества ям на дороге. Именно поэтому коммунальщики уже начали ремонтные работы. Местами машины просто "ползут".

