'Сплю только под музыку': Зеленский рассказал, как справляется со стрессом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как в последнее время пытается справиться со стрессом. Он поделился своими привычками во время интервью в Киеве, отметив, что слушает музыку и регулярно тренируется. Глава государства говорит, что это помогает ему сохранять баланс и лучше спать.

Видео дня

Об этом он сказал в интервью журналисту Алекс Росси для Sky News. Президент уточнил, что стал более реалистичным человеком, чем был раньше, и старается поддерживать себя как морально, так и физически.

"Я стал более реалистичным, чем был раньше. Сплю теперь только под музыку. И стараюсь тренироваться 4–5 раз в неделю.", – отметил он.

Зеленский объяснил, что слушает разные песни и музыку, чтобы справиться с напряжением. По его словам, это помогает ему не только расслабиться, но и настроиться на сон. И, как он отметил, теперь он засыпает только под музыку.

Президент также говорит, что старается сохранять реалистичный взгляд на события. Он прямо сказал, что изменился за последние годы. Однако в то же время подчеркнул: внутренняя дисциплина для него остается важной частью ежедневной жизни.

Регулярные тренировки

Самое важное, по словам главы государства, – это системность. Зеленский тренируется 4– 5 раз в неделю и выполняет различные упражнения, чтобы поддерживать физическую форму. Он уточнил, что даже короткое занятие имеет значение.

"Если 15 минут – хорошо. 25 – лучше. Если 40 минут – прекрасно", – сказал президент. По его словам, продолжительность тренировки зависит от графика, но он старается находить время несмотря на плотный рабочий день.

Как писал OBOZ.UA, также Зеленский в интервью прокомментировал возможные сценарии завершения войны и объяснил, почему Украина не может просто отказаться от Славянска и Краматорска. По его словам, сдать эти города означало бы поставить под угрозу жизни сотен тысяч людей и позволить России продолжать оккупацию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!