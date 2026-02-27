На геополитической карте Евразии особое место занимает Казахстан. Его население составляет 20,5 миллиона человек, а территория — 2 миллиона 725 тысяч квадратных километров, что выводит страну на 9-е место в мире. Казахстан очень богат минеральными ресурсами, что делает его территорию привлекательной не только для иностранных инвестиций, но и возможных территориальных притязаний. Разумеется, речь идёт о желании России подчинить эту страну. Москва считает, что могла бы относительно легко захватить это государство, учитывая сравнительно малую численность населения при большой площади территории, а также компактное проживание российского населения в северных и восточных регионах страны.

Между тем Астана фактически обвинила Москву в отмывании средств. Президент Касым-Жомарт Токаев обвинил в отмывании около 14 млрд долларов через один из казахстанских банков, назвав такие действия вопиющим фактом. Заявление прозвучало во время совещания, посвящённого борьбе с финансовыми преступлениями. На нём глава Казахстана выразительно намекнул на "соседнюю страну" и подчеркнул, что подобных схем всё ещё много. Обвинение Астаны в адрес Москвы прозвучало на фоне усиления Казахстаном контроля за российскими гражданами. Они массово открывали новые платёжные карты после того, как их собственные карты оказались под западными санкциями.

В 2024 году в Казахстане было выявлено 6,2 тыс. случаев отмывания средств на сумму 47 млн долларов через карты, принадлежавшие нерезидентам. С 2024 года в Казахстане запрещена дистанционная выдача идентификационных номеров. Введены обязательная биометрия, ежемесячная идентификация, лимиты и установлен особый контроль за переводами свыше 1 тыс. долларов. Президент Токаев также отметил, что Казахстан входит в число лидеров по незаконному выводу капитала с использованием криптовалют. Поэтому Астана ведёт борьбу с такими преступлениями. В стране уже ликвидировано более 130 нелегальных криптообменников с совокупным оборотом свыше 124 млн долларов. Ранее Агентство финансового мониторинга Казахстана сообщало о ликвидации крупнейшего в СНГ крипто сервиса RAKS exchange. Платформа с оборотом 224 млн долларов сотрудничала с 20 крупнейшими darknet-маркетплейсами, совокупная аудитория которых превышала 5 млн пользователей.

В целом Казахстан демонстрирует осторожную тенденцию к снижению политической и финансово-экономической зависимости от России, сохраняя при этом формальные союзнические обязательства.

Тем временем приток капитала из России в Казахстан пошёл на спад. За 9 месяцев 2025 года он резко сократился — всего 180 млн долларов против 1,2 млрд годом ранее, что сигнализирует об окончании инвестиционного бума 2023–2024 годов. Ранее, в 2013–2022 годах, средний приток составлял около 167 млн долларов в год. Однако в 2023 году он превысил 1 млрд, а в 2024 году достиг 1,7 млрд долларов. Сейчас резко сократились вложения в капитал и реинвестированную прибыль, выросли только долговые инструменты.

Спад российских инвестиций в Казахстан связан с адаптацией логистики к санкциям. Российскому бизнесу больше не требуется срочно строить инфраструктуру для параллельного импорта через Казахстан. Часть потоков переориентирована на другие страны с мягким налоговым режимом. Дополнительно влияют падение цен на нефть, что снижает доходы добывающих компаний, а также высокая ключевая ставка Центробанка России, ограничивающая кредиты и, соответственно, коммерческую деятельность. Другой причиной является стремление руководства Казахстана соблюдать санкционный режим, введённый государствами Запада против России. Кроме того, Казахстан постепенно снижает финансово-экономическую зависимость от РФ за счёт диверсификации торговли и финансовой осторожности. Также строятся альтернативные транспортные маршруты, прежде всего ограничивается использование российских финансовых инструментов.

Кроме того, Астана предприняла шаги, которые могут ограничить её участие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Казахстан ограничил транзит российских товаров через свою территорию и намерен начать вводить высокие пошлины и сборы на российские товары. Речь идёт об автомобилях и сельскохозяйственной технике, что может осложнить их продажу в Центральной Азии. Эти шаги будут способствовать усилению конкуренции на рынке Казахстана и других стран региона — в пользу товаров из ЕС, США и Южной Кореи, а не российских. Это создаёт новый экономический прессинг на Москву. Такие действия казахстанской стороны могут быть частью более широкой стратегии, направленной на ослабление ЕАЭС и экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией. Сохраняя экономическую зависимость от РФ, Казахстан вынужден балансировать между различными мировыми и региональными центрами, реализуя взвешенную многовекторную политику.

Кроме того, Астана рассматривает досрочное расторжение договора аренды с Россией относительно космодрома Байконур. Казахстан рассматривает такой шаг из-за задержки российских платежей. Это может привести к серьёзным последствиям для российской космической программы. Договор аренды космодрома действует до 2050 года, однако Россия задержала арендный платёж за 2025 год, что стало формальным поводом для пересмотра соглашения. Потеря Байконура может выбить Россию из полноценного графика космических запусков на 5–10 лет. Ситуация может негативно сказаться на научных программах, коммерческих контрактах, военных задачах, а также на развертывании спутниковой группировки "Рассвет". Байконур представляет собой отлаженную систему с устойчивой логистикой, квалифицированными кадрами и развитой инфраструктурой, созданной десятилетиями. Наличие в России космодрома Восточный пока не способно полноценно заменить Байконур — ни по объёму запусков, ни по разнообразию выполняемых задач. Полноценный переход займёт минимум 5–10 лет.

В то же время в Казахстане некоторые общественные деятели призвали готовиться к партизанской войне с Россией. Независимый военный эксперт Даулет Жумабеков призвал жителей Казахстана готовиться к партизанской войне, аргументируя это тем, что ни одна постсоветская страна не способна выдержать открытое столкновение с российской армией. На его позицию повлияли заявления, звучавшие на российских телеканалах, где говорится о необходимости проведения специальной военной операции не только в Украине, но и в других странах — бывших республиках СССР. Чаще всего упоминаются страны Балтии (Эстония, Литва и Латвия), Молдова, Армения и Казахстан.

Жумабеков отверг иллюзии относительно длительного сопротивления казахстанской армии и общества, как в случае с Украиной. Он считает, что Казахстан сможет продержаться максимум полтора года. Некоторые казахстанские эксперты и часть общества также выражают опасения, что война в Украине продемонстрировала возможность агрессии со стороны Кремля в регионе, что вызывает определённый страх среди населения. После полномасштабного вторжения России в Украину ситуация вокруг безопасности в Центральной Азии стала более напряжённой. Казахские аналитики обсуждают теоретическую возможность российского вмешательства, однако подчёркивают, что на сегодняшний день РФ вряд ли способна провести полномасштабное вторжение в Казахстан из-за нехватки крупных ресурсов, уже задействованных в Украине.

Официальная позиция Астаны не поддерживает тезис о прямом российском вторжении. Правительство занимает нейтральную позицию относительно войны Москвы против Украины и открыто не заявляет о реальной угрозе захвата своей территории, хотя и говорит о государственной независимости и собственной внешней политике.

Когда в феврале 2014 года российские войска вторглись на территорию украинского Крыма, тогдашний президент Нурсултан Назарбаев выразил серьёзную обеспокоенность захватническими действиями армии РФ. Тогда президент России В. Путин публично выступил в российских СМИ, заявив, на каких основаниях Казахстан имеет столь большую территорию, которую он якобы исторически не заслуживает. После этого официальная Астана больше не решалась открыто критиковать Кремль по поводу войны в Украине.

Однако отсутствие публичной официальной критики Москвы со стороны правительства Казахстана не означает, что Астана не готовится к различным сценариям, включая самые неблагоприятные. Казахстан активно использует связи с США, имея в экономике значительные американские инвестиции и участвуя в Совете мира, сформированном Трампом. Отдельный трек — стратегическое сотрудничество с Китаем. Пекин уже заявлял о готовности защищать интересы своих стратегических партнёров. И, наконец, сотрудничество с Турцией в рамках взаимодействия тюркских народов. Анкара готова защищать интересы тюркоязычных стран на международной арене. Поэтому Москве следует хорошо подумать, стоит ли из-за Казахстана портить отношения с США, Китаем и Турцией.