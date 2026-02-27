Венгерская оппозиционная партия увеличила свое преимущество над "Фидес" до практически колоссальных 20 процентных пунктов среди избирателей, определившихся с выбором.

Видео дня

Она имеет поддержку 55% избирателей, которые определились с выбором, против 35% у "Фидес", о чём говорится в сообщении Median (которое ранее, кстати, правильно предвидело победу Орбана на последних выборах четыре года назад).

Новый опрос проходил 18-23 февраля.

На данном фоне всё, что делает и говорит Орбан, - это только лишь проявление политической агонии и обычная истерика обречённого, которому даже Трамп уже не поможет.

(Такая себе раненая скотиняка, как сказал бы известный украинский политик, который сейчас, между прочим, - орденоносный комбат в ВСУ).

Не зря Украина хочет проскочить в ЕС - осторожно, окно открывается! - где-то между 12 апреля этого года и 8 апреля года следующего, то есть когда уже не будет [при власти] Орбана, но ещё будет Макрон в непредсказуемой Франции.

Важно, прыгая, не промахнуться.