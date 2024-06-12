Легендарный чемпион дал прогноз на реванш Усик – Фьюри, подметив неожиданный нюанс

Абсолютный чемпион мира по тяжелом вес (1992) Риддик Боу (43-1, 33 КО) считает, что повторный бой между Александром Усиком (22-0, 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) пройдет по другому сценарию лишь в том случае, если британец будет бить по корпусу. 56-летний легендарный боксер отметил нюанс с первым боем, где Тайсон неожиданно почти не наносил удары по "нижнему этажу" Александра.

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"Тайсон должен бить по корпусу – и все будет совершенно по-другому. Он ни разу не работал по корпусу. Джеб, джеб, уклон и удар по корпусу. Я бьюсь об заклад, что в таком случае бой будет совершенно другим", – заявил Боу в интервью Youtube-каналу AB BOXING NEWS, перевод которого приводит Vringe.com.

Напомним, 18 мая Фьюри проиграл Усику раздельным решением судей. После поединка Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Также украинец назвал самый сложный момент боя с британцем. Кроме того, наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

В Саудовской Аравии уже официально огласили дату второго боя Усика и Фьюри. Были названы гонорары реванша боксеров. Ожидается, что в повторном бое изменят правила бокса.

До этого Паркер развеял главный миф о слабости украинца. А россиянин Олег Тактаров назвал результаты поединков Александра и Тайсона сфабрикованными.

Промоутер Боб Арум отметил, что не считает украинца сильнейшим боксером в мире. Также с реваншем Усика и Фьюри возник неожиданный поворот. Это случилось после того, как хорват Филипп Хргович (17-1, 14 КО) проиграл британцу Даниелю Дюбуа (21-2, 20 КО).

Международная федерация бокса (IBF) сделала новое заявление по вопросу лишения украинского боксера титула абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Кроме того, появился первый прогноз букмекеров на повторную битву боксеров.

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