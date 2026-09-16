Зеленский выделил гранты трем молодым украинским кинематографисткам: чем они прославились

В среду, 16 сентября, президент Украины Владимир Зеленский выделил государственные гранты трем молодым режиссёрам для создания и реализации собственных кинопроектов. Всего на производство трёх игровых короткометражных фильмов будет выделено более 3,8 млн грн.

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Об этом говорится в распоряжении президента Украины № 110/2026-рп. Документ предусматривает финансирование фильмов "Откровенная Оля", "Обними меня" и "Мой маленький кукольный домик".

Наибольшую сумму — 1 млн 523,5 тыс. грн — выделили режиссерке Маргарите Лукич. Средства будут направлены на создание игрового короткометражного фильма "Откровенная Оля" на базе ООО "Современное украинское кино".

София Полищук получила 1,3 млн грн на производство короткометражного художественного фильма "Обними меня". Фильм будет сниматься на базе ООО "РИАЛ ПИКЧЕРС".

Еще 999 тыс. 782 грн предусмотрено для режиссёра Александры Конопли. Она использует грант на создание фильма "Мой маленький кукольный домик" также на базе "Современного украинского кино".

Таким образом, совокупный объём государственной поддержки трёх кинопроектов составляет 3 млн 823 тыс. 282 грн.

Все три гранта предназначены именно для создания игровых короткометражных фильмов. Распоряжение президента определяет получателями режиссёрок, а финансирование каждого проекта привязано к конкретной кинокомпании, на базе которой он будет реализовываться.

Гранты предоставлены в соответствии с указами президента о государственной поддержке культуры и искусства, а также о грантах молодым деятелям в области театрального, музыкального, циркового, изобразительного искусства и кинематографии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что не менее 51% выпускников школ смогут учиться в высших учебных заведениях Украины за государственный счет — по бюджету или гранту. Верховная Рада проголосовала за соответствующий законопроект. Таким образом, гранты становятся полноценным, наряду с бюджетными местами, механизмом оплаты обучения.

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