Конгресс США одобрил законопроект Грэма об "адских санкциях" против России: что будет дальше

В среду, 16 сентября, в Палате представителей (нижней палате Конгресса США) состоялось финальное голосование по законопроекту сенатора Линдси Грэма о введении новых санкций против России и Ирана. В итоге депутаты поддержали документ, отдав более 350 голосов "за".

Видео дня

Об этом стало известно из трансляции голосования. Теперь закон должен подписать президент США Дональд Трамп.

"Конгресс США только что принял масштабный законопроект о санкциях против России и Ирана, который продвигал покойный сенатор Линдси Грэм. Законопроект теперь направляется на стол президенту Трампу и, как ожидается, будет подписан в ближайшие дни", – отметил корреспондент "Радио Свобода" Алекс Рауфоглу.

Этот документ дает президенту США право вводить пошлины в размере до 100 % в отношении стран, которые закупают российские энергоносители или помогают России обходить санкции. Кроме того, закон предусматривает санкции против российских чиновников, банков и теневого флота, а также продлевает действующие санкции против Ирана.

Дополняется...

Как сообщал OBOZ.UA, ещё в июле в Сенате США одобрили законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана, инициированный покойным сенатором Линдси Грэмом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!