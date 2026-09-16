"Есть решения, которые нужно сделать": Зеленский анонсировал возвращение декларирования для правоохранителей и Сил безопасности. Видео

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине возобновят декларирование для правоохранителей и работников Сил безопасности, которые не находятся непосредственно на фронте. Это будет сделано в таком объеме, который позволит реально контролировать имущественное положение и образ жизни правоохранителей.

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Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении в среду, 16 сентября. Глава государства сообщил, что провел совещание по поводу дальнейших законодательных шагов.

"Есть решения, которые нужно сделать. Будет решение, которое вернет декларирование для правоохранителей и Сил безопасности, которые не на войне, в таком объеме, который гарантированно позволит действительно реально контролировать имущественное положение и образ жизни правоохранителей", – отметил он.

Силы безопасности – это правоохранительные и разведывательные органы, государственные органы специального назначения с правоохранительными функциями, силы гражданской защиты и другие органы, на которые Конституцией и законами Украины возложены функции по обеспечению национальной безопасности Украины.

Зеленский выразил благодарность парламентариям за результативные голосования. В частности, они поддержали уголовную ответственность за мошеннические колл-центры – она должна быть жесткой. Президент уже подписал этот закон.

"Важно, что проходят голосования по законам, которые входят в обязательства Украины перед партнерами. Это средства для Украины, это средства для Государственного бюджета нашей страны. Дефицит существенный, и каждое решение, которое восполняет этот дефицит, действительно помогает нам, помогает устойчивости Украины и нашей обороне", – сказал глава государства.

Также президент провел беседу с премьер-министром Украины Сергеем Корецким. Зеленский подчеркнул, что в центральных органах исполнительной власти необходимо проверить всех руководителей – как назначенных, так и исполняющих обязанности.

"От налоговой, АРМА и до различных инспекций, в которых коррупционные риски, и они высокие", – добавил он.

Глава государства подчеркнул необходимость ускорить реформирование государственных предприятий, таких как "Леса Украины", "Энергоатом" и других. На основе опыта "Укрнафты" и "Нафтогаза" должно быть проведено реформирование всех ключевых государственных компаний. Кабинет министров Украины разработает и представит детали реализации этих решений.

Как сообщал OBOZ.UA, бывшему командующему логистикой Воздушных сил ВСУ предъявили новое подозрение в незаконном обогащении – по данным следствия, за пять лет он приобрел шесть квартир, три дома, апартаменты в Буковеле, шесть земельных участков, четыре автомобиля и другое имущество. Правоохранители считают, что стоимость этих активов как минимум на 20 млн гривен превышает его законные доходы.

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