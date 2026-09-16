Франция выдвинула на "Оскар" фильм российского режиссера: как отреагировала французская киноиндустрия

Франция выдвинула фильм "Минотавр" российского режиссёра Андрея Звягинцева на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный фильм". Лента, получившая Гран-при Каннского кинофестиваля, победила в отборе среди пяти французских картин, однако это решение уже привлекло внимание французской киноиндустрии из-за того, что режиссёр родился в России, а фильм представляет собой русскоязычную драму.

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Об этом сообщает Variety со ссылкой на решение французского комитета по отбору фильмов на "Оскар". "Минотавр" был снят при участии французских продюсерских компаний, а сам Звягинцев в настоящее время проживает во Франции в эмиграции и открыто выступает против полномасштабного вторжения России в Украину.

"Минотавр" победил во французском отборе

Французский оскаровский комитет выбрал "Минотавра" 16 сентября 2026 года после финального обсуждения шорт-листа, в который также входили: историческая дилогия Антонена Бодри "Де Голль", фильм Артура Арари "Неизвестный", картина Марин Атлан "Град" и анимационный фильм Луи Клиши "Железный мальчик".

По итогам независимого отбора комиссия во главе с киноисториком Шарлем Тессоном выбрала фильм "Минотавр" Андрея Звягинцева для представления Франции.

События этого фильма разворачиваются осенью 2022 года в неназванном российском городе. Главный герой — директор логистической компании Глеб — узнает о том, что ему изменяет жена. Их семейную драму на фоне сопровождает война: в определенный момент, как в древнегреческом мифе о Минотавре, от его предприятия требуют отправить на "СВО" 14 сотрудников.

Это первый фильм режиссёра за последние девять лет.

Президент Национального центра кино Франции (CNC) Гаэтан Брюэль назвал выбор этого года демонстрацией роли Франции как одного из международных центров производства и финансирования фильмов режиссёров из других стран.

По его словам, отбор должен продемонстрировать способность Франции поддерживать ведущих кинематографистов мира и одновременно повысить шансы страны на победу в категории "Лучший международный фильм".

Франция уже сталкивалась с критикой из-за иностранных режиссеров

Выбор "Минотавра" свидетельствует о растущей роли Франции как центра производства и финансирования кинематографистов из других стран.

В прошлом году страна выдвинула на "Оскар" фильм иранского режиссера Джафара Панахи "Это был просто несчастный случай". Лента завоевала "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, а впоследствии получила номинацию на "Оскар".

Тогда выбор фильма вызвал споры во французской киноиндустриипо поводу того, должна ли страна быть представлена режиссером иностранного происхождения, чье творчество в основном не связано с французским языком.

В случае со Звягинцевым ситуация имеет ещё одну особенность: режиссёр является россиянином, однако живёт во Франции в эмиграции, а его "Минотавр" снят при участии французских создателей.

Правила "Оскара" в этом году также несколько изменились. Впервые фильмы на неанглийском языке, получившие главную награду на одном из шести определённых международных кинофестивалей — в Берлине, Пусане, Каннах, Санденсе, Торонто или Венеции, — могут попасть в международную категорию "Оскара" даже без официального выдвижения своей страной.

Франция при этом остаётся одной из стран, которые чаще всего представлены в категории "Лучший международный фильм", однако в последний раз побеждала в ней ещё в 1993 году — тогда статуэтку получила лента Режи Варнье "Индокитай".

Андрей Звягинцев поддерживает Украину с самого начала войны

Андрей Звягинцев — российский режиссёр и сценарист, который в настоящее время живёт и работает во Франции. Он родился в Новосибирске, окончил театральное училище по специальности "актер", а впоследствии переехал в Москву и учился в Российском институте театрального искусства.

Как режиссёр Звягинцев дебютировал в 2000 году, амеждународное признание получил после выхода фильма "Возвращение" в 2003 году. Фильм получил, в частности, "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля и ряд других международных и российских кинопремий. Звягинцев также является лауреатом Каннского кинофестиваля и номинантом на "Оскар".

Режиссёр публично поддерживал Украину ещё до начала полномасштабного вторжения. В марте 2014 года он вместе с более чем 200 российскими кинематографистами подписал обращение к украинским коллегам, в котором заявил о поддержке и отметил, что не верит кремлевской пропаганде и выступает против российской военной интервенции в Украину.

В августе 2015 года Звягинцев выступил в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, которого на тот момент незаконно удерживала и осудила Россия.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году режиссёр публично осудил российскую агрессию против Украины и раскритиковал представителей российской творческой среды, которые воздерживались от комментариев по поводу войны. После этого Звягинцев покинул Россию и поселился во Франции.

Как сообщал OBOZ.UA, российский режиссер Андрей Звягинцев со сцены Каннского кинофестиваля обратился к российскому диктатору Путину с призывом прекратить войну. Свою речь режиссер произнес на русском языке перед международной аудиторией. В обращении Звягинцев заявил, что "весь мир ждет" окончания "этой бойни".