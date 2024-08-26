'Дурачок. Чтобы люди так считали': Усик раскрыл обман Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) высоко оценил Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО), с которым он готовится провести реванш. Украинский боксер призвал болельщиков не обращать внимание на поведение Цыганского короле, как называют британца, вне ринга и на его выходки во время боев.

Видео дня

Об этом Усик заявил в интервью изданию NV.ua. По словам 37-летнего украинца, он первый поединок против Фьюри получился невероятно трудным. Он добавил, что Тайсона своим поведением старается сбить с толку своих оппонентов, но с ним этот фокус не прошел.

"Он – невероятный оппонент. Тайсон Фьюри ведет себя так, как он ведет, а большинство люди думают: "Ну, немного нахал, немножко такой дурачок". Но он так делает, чтобы люди так считали. И люди так думают. А я не думаю. Я знаю, что у него все нормально с физическими кондициями, с силой, какую психологическую работу он делает, направленную на оппонента. Это очень умный супертяж", – сказал Усик.

Ранее Александр назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после реванша с Фьюри. Напомним, что в первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF), за который 21 сентября боролись Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) и Даниель Дюбуа (21-2, 20 КО).

Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта. Сам украинец впервые прокомментировал свое решение. Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров.

Наш соотечественник поделился ожиданиями от второго боя с Тайсоном и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя с Фьюри 18 мая. Кроме того, Александр прокомментировал травму, которую получил в поединке.

Украинец огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике. Тренер Сергей Лапин рассказал, чего ждет от реванша его подопечного с британцем.

Как сообщал OBOZ.UA, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона Фьюри победителем будущего реванша с Александром Усиком.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!