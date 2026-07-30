Зеленский произвел ряд важных кадровых назначений: подробности указов президента

Президент Владимир Зеленский произвел ряд кадровых назначений в Службе безопасности Украины. Соответствующие указы глава государства подписал 30 июля, назначив новых руководителей управлений СБУ в ряде областей, Автономной Республике Крым, а также начальника Управления по работе с личным составом и руководителя Центра специальных операций "А".

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Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте президента Украины. В указах указаны фамилии вновь назначенных должностных лиц, а также номера документов, которыми оформлены кадровые решения.

Отдельными указами президент Владимир Зеленский также произвел кадровые назначения в органах государственной власти. Указом №674/2026 он назначил Алексея Соболева заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Кроме того, указом № 676/2026 глава государства назначил Тимура Ткаченко председателем Киевской областной государственной администрации. Оба документа подписаны 30 июля 2026 года.

Новые назначения

Согласно указу №663/2026 начальником Управления СБУ в Черновицкой области назначен Олег Васильевич Шворак. Указом № 664/2026 руководителем Управления СБУ в Сумской области стал Константин Иванович Семенюк.

Также президент назначил:

Виталия Петровича Мригу – начальником Управления СБУ в Полтавской области (указ № 665/2026);

– начальником Управления СБУ в Полтавской области (указ № 665/2026); Андрея Владимировича Литвина – начальником Управления СБУ в Черкасской области (указ № 666/2026);

– начальником Управления СБУ в Черкасской области (указ № 666/2026); Ярослава Юрьевича Пилипа – начальником Управления СБУ во Львовской области (указ № 667/2026);

– начальником Управления СБУ во Львовской области (указ № 667/2026); Олега Юрьевича Красношапку – начальником Управления СБУ в Тернопольской области (указ № 668/2026);

– начальником Управления СБУ в Тернопольской области (указ № 668/2026); Алексея Николаевича Голобородько – начальником Управления СБУ в Николаевской области (указ № 669/2026);

– начальником Управления СБУ в Николаевской области (указ № 669/2026); Александра Владимировича Судика – начальником Управления СБУ в Житомирской области (указ № 670/2026);

– начальником Управления СБУ в Житомирской области (указ № 670/2026); Александра Николаевича Приходьона – начальником Управления СБУ в Автономной Республике Крым (указ № 671/2026).

Отдельным указом № 672/2026 глава государства назначил Елену Викторовну Воронову начальником Управления по работе с личным составом Службы безопасности Украины.

Кадровые решения

В тот же день президент также назначил Олега Федорова начальником Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины. Это решение оформлено указом № 673/2026.

Перед этими назначениями Владимир Зеленский подписал серию указов об увольнении предыдущих руководителей региональных управлений СБУ. В частности, были уволены начальники управлений во Львовской, Черновицкой, Полтавской, Сумской, Черкасской, Тернопольской, Николаевской областях, Автономной Республике Крым, а также начальник Управления по работе с личным составом СБУ Тамара Пашковская.

Новый руководитель патрульной полиции

30 июля и.о. главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе представил личному составу нового начальника Департамента патрульной полиции. Им стал полковник полиции Алексей Белошицкий, который до этого занимал должность первого заместителя начальника департамента.

В Национальной полиции отметили, что Белошицкий был одним из тех, кто стоял у истоков создания патрульной полиции и много лет работал над ее развитием. Он принимал участие во внедрении современных подходов к работе, создании новых подразделений, развитии системы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения, а также в совершенствовании законодательства в сфере безопасности дорожного движения и общественного порядка.

Во время полномасштабной войны Белошицкий присоединился к созданию бригады "Хищник" при Департаменте патрульной полиции и выполнял боевые задачи в ее составе. Впоследствии под его руководством бригада расширила свои возможности, сформировав подразделения ударных беспилотных летательных аппаратов и аэроразведки.

Представляя нового руководителя, Максим Цуцкиридзе пожелал ему успехов, взвешенных решений и эффективной работы. В свою очередь Алексей Белошицкий поблагодарил министра внутренних дел и и.о. главы Национальной полиции за доверие, подчеркнув, что намерен сохранить принципы и ценности патрульной полиции и в то же время работать над ее дальнейшим развитием.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Зеленский назначил нового начальника Генерального штаба ВСУ. Им стал генерал-майор Игорь Скибюк, ранее занимавший должность заместителя начальника ГШ ВСУ; соответствующий указ уже подписан.

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