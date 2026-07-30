Джордж Клуни с семьей экстренно эвакуировались из своего дома во Франции спустя полгода после "бегства" из Голливуда: в чем причина

Голливудская звезда Джордж Клуни вместе с женой Амаль и их 9-летними близнецами Александром и Эллой в экстренном порядке покинули свой дом на юге Франции. Причиной стали масштабные лесные пожары, охватившие регион Прованс-Альпы-Лазурный берег и другие части страны.

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Об эвакуации Клуни рассказали в письме мэру города Бриньоля, сообщает People. Супруги признались, что пока не знают, уцелеет ли их дом в результате стихийного бедствия.

"На данный момент мы не имеем представления, выдержит ли наш прекрасный дом этот ужасный момент", – говорится в письме.

В то же время Джордж и Амаль Клуни подчеркнули, что больше всего переживают за местных жителей. Они заявили, что хотят оставаться частью сообщества Бриньоля и помогать ему преодолеть последствия пожаров.

"Эвакуируясь из Бриньоля, мы хотим подчеркнуть две вещи: во-первых, мы надеемся, что ты и жители нашего города в безопасности, а во-вторых, Амаль и я твердо решили, что, что бы ни случилось с нашим городком, мы являемся частью этого сообщества и приложим все усилия, чтобы восстановить его", – отметила супружеская пара.

Клуни особенно ценили Францию за отношение к частной жизни. Актер отмечал, что там его детей не преследуют папарацци и не фотографируют возле школы.

В том же году Джордж Клуни вместе с Амаль и близнецами получил французское гражданство. Семья официально стала гражданами Франции после публикации соответствующего указа в правительственном вестнике страны 29 декабря 2025 года.

Стоит отметить, что дом в Бриньоле в последние годы стал их основным местом проживания. В 2021 году супруги приобрели бывшее винодельческое поместье Domaine du Canadel на юге Франции. Актер говорил, что именно там его семья чувствует себя счастливее всего.

Пожары начались из-за высокой температуры, низкой влажности и сильного ветра. Огонь распространился также в других странах Южной Европы – Испании, Италии и Греции. Из-за стихийного бедствия власти эвакуировали тысячи людей.

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