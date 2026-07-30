Кушнер и Виткофф прибудут в Киев: СМИ узнали дату визита переговорщиков Трампа

Специальный посланник президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, вероятно, посетят Киев во второй половине августа. Ожидается, что визит состоится в рамках мероприятий, приуроченных к 35-й годовщине независимости Украины.

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О возможной дате поездки сообщил старший корреспондент "Радио Свобода" в Вашингтоне Алекс Рауфоглу. Он сослался на два источника, знакомых с планами визита американской делегации. По словам журналиста, поездка Виткоффа и Кушнера в украинскую столицу готовится на вторую половину августа.

29 июля президент Владимир Зеленский заявил, что одним из результатов его встречи с президентом США Дональдом Трампом, состоявшейся 28 июля, стала договоренность о возможном визите Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев в течение следующих двух недель.

Президент отметил, что планирует подробно обсудить со спецпосланцами США идеи по возобновлению мирных переговоров с целью прекращения войны. Также он подчеркнул, что хочет, чтобы американские представители лично увидели ситуацию в Украине.

Что предшествовало

Ранее американская ультраправая независимая журналистка и активистка Лора Лумер, сославшись на источник в Белом доме, сообщала, что Виткофф и Кушнер уже в ближайшее время впервые посетят Киев с дипломатической миссией и с целью прекращения российско-украинской войны. Об этом договорились американский и украинский лидеры во время встречи в Вашингтоне.

По словам Лумер, дата и время визита будут определены в ближайшее время. Планируется, что Виткофф и Кушнер прибудут в Киев в течение ближайших двух недель.

"Это было мое предложение Белому дому в начале этой недели, когда я встречалась с президентом Зеленским и послом Сергеем Кислицей в Офисе президента Украины", — заявила журналистка.

Она добавила, что на протяжении последней недели призывала Виткоффа и Кушнера приехать в Киев, подчеркнув, что они провели достаточно встреч в Москве и должны посетить Украину. Особенно сейчас, когда Россия поставляет Ирану оружие и спутниковые снимки для убийства американских солдат.

Напомним, OBOZ.UA писал о том, что 28 июля в Вашингтоне состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. В ходе беседы стороны обсудили ход событий на фронте в Украине и переговоры с Россией, а приоритетом стали "противоракетная оборона и стратегическое сотрудничество с Америкой".

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июля президент Владимир Зеленский заявлял, что визит американского переговорщика Стива Виткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Украину все еще может состояться.

А 22 июля глава государства провел с спецпосланцами телефонный разговор. Стороны обсудили дипломатические шаги по прекращению войны России с Украиной.

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