А тем временем заочно помилованный Байденом Энтони Фаучи три часа кряду давал показания в Конгрессе США одной единственной фразой, которая повторялась более 100 раз:

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"По совету моих адвокатов я с уважением отказываюсь отвечать, ссылаясь на свои права по Пятой поправке к Конституции".

Основные обвинения:

1. Ложь и введение Конгресса в заблуждение (самое главное). Фаучи неоднократно ПОД ПРИСЯГОЙ отрицал, что его институт финансирует исследование по усилению функций вирусов (gain-of-function) в Уханьском институте вирусологии.

2. Подавление и дискредитация наиболее вероятной и признанной гипотезы лабораторной утечки в начале пандемии (Нобелевский лауреат Люк Монтанье об этом говорил еще в начале 2020 года). Кроме того, Фаучи пытался запугать или дискредитировать ученых, которые сомневались в официальной линии.

3. Исследования с тканями абортированных плодов и создание гуманизированных мышей. Пересадка кожи головы (скальпов) абортированных плодов 18–20 недель мышам, после чего на них росли человеческие волосы, использование этих моделей для исследований коронавирусов. Критики называют это аморальным и требуют ответственности за то, что такие работы финансировались налогоплательщиками и без ведома Конгресса.

4. Отрицание эффективности раннего лечения, которое бы предотвратило массовые смерти.

5. Общие претензии к жесткости карантинных мер, маскам, вакцинной политике и т.д.

Кроме того, в опубликованном дневнике Фаучи была найдена сокрытая информация о том, что он в июле 2021 года перенес легочную эмболию после получения вакцины, а летальность от самого ковида им оценена в 0,2%.

Юридически самое опасное для него обвинение – это лжесвидетельство. Остальное (в том числе эксперименты с тканями плодов) больше используется как моральный и политический удар.

Но масштаб аферы и аферистов, конечно, поражает…

История учит, что она ничему не учит…

P.S.: Роберт Мэлоун: "Дневник самого Фаучи от 8 февраля 2020 года: уровень смертности 0,2-0,3%. Под присягой перед Конгрессом 11 марта 2020 года: уровень смертности около 1%. "В десять раз смертоноснее гриппа". Тридцать два дня разницы. Вот что произошло между ними".