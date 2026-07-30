УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Икона моды" Зендея, которая никогда не имела провалов на красной дорожке, поразила своим выходом в новом платье от кутюр

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
3,0 т.
Зендея покорила публику изысканным образом на красной дорожке
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Американская актриса Зендея, которая привлекает к себе восхищенные взгляды окружающих при каждом выходе на красную дорожку, поразила новым эффектным образом. "Икона моды" появилась на премьере фильма "Человек-паук: Новый день" в Лондоне в кутюрном платье из коллекции Look Two от австралийской дизайнерки Тамары Ральф.

29-летняя звезда выбрала изысканный наряд силуэта "песочные часы" с сердцевидным вырезом на декольте, который поставил в центр внимания ее стройную фигуру. Об этом пишет издание HELLO.

Зендея появилась на премьере фильма в кутюрном платье

Платье Зендеи было украшено мерцающими камнями, которые гармонично рассыпались по всей длине, спадая в шлейф. Интересный акцент в наряде создавали изящные нити из стразов на плечах актрисы, которые имитировали рукава.

Чтобы придать образу еще больше шика, знаменитость надела аксессуары от ювелирного дома Mouawad. Она распустила длинные волосы, придав им экстремальный объем, а естественные черты лица подчеркнула нюдовым макияжем, сделав акцент на румянах.

Актриса дополнила образ изысканными украшениями

Путь звезды к статусу "модной иконы"

Зендея стала известна широкой аудитории еще в подростковом возрасте, когда начала появляться в проектах Disney. Тогда образы актрисы далеко не всегда служили примером для подражания, однако ситуация изменилась очень быстро. В 2011 году звезда начала сотрудничать со стилистом Ло Роучем, который и представил ее миру как "модную икону".

Зендея стала "модной иконой"

Знаковым моментом в их сотрудничестве считается церемония вручения премии "Оскар" 2015 года. Зендея вышла на публику в белоснежном платье с открытыми плечами от Vivienne Westwood, которое сочетала с более драматичными дредами, после чего ни разу не попадала в модные конфузы.

Образ актрисы на церемонии вручения премии "Оскар" в 2015 году сыграл важную роль в ее становлении "модной иконой"

Актриса никогда не боялась экспериментировать со своими образами, а главное — не загоняла себя в рамки. Знаменитость появлялась перед публикой как в сдержанных костюмах, так и в "голых" платьях, поэтому каждый ее следующий выход фанаты ждут с нетерпением. Кстати, в 2021 году Зендея получила награду Fashion Icon на ежегодной премии CFDA Fashion Awards, которую называют "Оскаром моды".

Звезда не боится экспериментировать со стилем

Важным элементом стиля знаменитостей стала привязка к тематике того или иного события. Например, во время пресс-тура в поддержку фильмов о Человеке-пауке в образах Зендеи часто появлялись элементы с паутиной.

Актриса выбирает наряды, соответствующие тематике мероприятия

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Дженнифер Лопес, которая обожает украинские бренды, поразила новым "голым" образом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Звезды шоу-бизнесаактрисакрасная дорожкафотографииМодаЗендея
Редакционная политика