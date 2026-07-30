"Икона моды" Зендея, которая никогда не имела провалов на красной дорожке, поразила своим выходом в новом платье от кутюр

Американская актриса Зендея, которая привлекает к себе восхищенные взгляды окружающих при каждом выходе на красную дорожку, поразила новым эффектным образом. "Икона моды" появилась на премьере фильма "Человек-паук: Новый день" в Лондоне в кутюрном платье из коллекции Look Two от австралийской дизайнерки Тамары Ральф.

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29-летняя звезда выбрала изысканный наряд силуэта "песочные часы" с сердцевидным вырезом на декольте, который поставил в центр внимания ее стройную фигуру. Об этом пишет издание HELLO.

Платье Зендеи было украшено мерцающими камнями, которые гармонично рассыпались по всей длине, спадая в шлейф. Интересный акцент в наряде создавали изящные нити из стразов на плечах актрисы, которые имитировали рукава.

Чтобы придать образу еще больше шика, знаменитость надела аксессуары от ювелирного дома Mouawad. Она распустила длинные волосы, придав им экстремальный объем, а естественные черты лица подчеркнула нюдовым макияжем, сделав акцент на румянах.

Путь звезды к статусу "модной иконы"

Зендея стала известна широкой аудитории еще в подростковом возрасте, когда начала появляться в проектах Disney. Тогда образы актрисы далеко не всегда служили примером для подражания, однако ситуация изменилась очень быстро. В 2011 году звезда начала сотрудничать со стилистом Ло Роучем, который и представил ее миру как "модную икону".

Знаковым моментом в их сотрудничестве считается церемония вручения премии "Оскар" 2015 года. Зендея вышла на публику в белоснежном платье с открытыми плечами от Vivienne Westwood, которое сочетала с более драматичными дредами, после чего ни разу не попадала в модные конфузы.

Актриса никогда не боялась экспериментировать со своими образами, а главное — не загоняла себя в рамки. Знаменитость появлялась перед публикой как в сдержанных костюмах, так и в "голых" платьях, поэтому каждый ее следующий выход фанаты ждут с нетерпением. Кстати, в 2021 году Зендея получила награду Fashion Icon на ежегодной премии CFDA Fashion Awards, которую называют "Оскаром моды".

Важным элементом стиля знаменитостей стала привязка к тематике того или иного события. Например, во время пресс-тура в поддержку фильмов о Человеке-пауке в образах Зендеи часто появлялись элементы с паутиной.

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