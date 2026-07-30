Лора Лумер продолжает обжигать напалмом свинорейх, и это уже не просто какая-то случайная история, а устойчивый ТРЕНД на разворот администрации Трампа в сторону Украины. После встреч в столице блогер №1 из MAGA посетила Днепр.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

І тут маю сказати, мер Borys Filatov просто ідеально використав українське мультикультурне і релігійне різноманіття, щоб порвати всі шаблони у МАГА-публіки про Україну.

московити і особисто путін доклали неймовірну кількість зусиль, щоб показати українців, як націю печерних антисемітів. Ми сміємося, бо знаємо, що це неправда. Але в інших країнах і серед багатьох людей в США поширено російська ІПСО про українських антесемітів, які громлять синагоги і кривдять євреїв.

І що робить Філатов? А Філатов запрошує Лору Лумер прямо на вулиці міста поговорити з равином і диво! (насправді, ні!) Ніхто не кидає в єврея камінням, не обзиває і не виганяє з України, бо Україна – це держава, в якій всім націям і релігіям вільно, комфортно, безпечно.

Тепер впливове єврейське лоббі в США на власні очі бачить, що в Україні євреї вільно живуть, вільно проводять релігійні обряди, вільно виходять на Майдан і захищають свою Батьківщину – Україну на фронті.

Ось як мер, у якого є голова на плечах, робить круту справу виходячи далеко за рамки не тільки свого міста, а всієї України. Круто, що перший візит Лори Лумер за межі Києва був саме в Дніпро! Круто, що в Дніпрі був план.

Все тільки починається. Лумер бачить, як позитивно аудиторія сприймає її діяльність в Україні і продовжує смалити. Після відвідин Дніпра улюблена блогерка Трампа заявила, що не бачить сенсу їздити на перемовини про закінчення війни в Москву. Каже, що такі перемовини мають відбуватися в УКРАЇНІ!

(29 липня – Ред.) Лумер у Харкові. Чекаємо від неї легендарне харківське: "путін – х#йло!!!! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!!!"