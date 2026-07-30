"Мы видим, когда из России запускают ракеты": украинская чемпионка мира рассказала о дыме от прилетов по дороге на тренировку и о разрушенном РФ доме бабушки

На фоне непрекращающихся атак России на Харьков к международным соревнованиям готовится чемпионка мира и Европы по художественному плаванию Дарья Мошинская. Титулованная украинская спортсменка рассказала, как она живет и тренируется в одном из самых опасных городов Украины. В частности, страшные моменты пережила Дарья, когда россияне попали рядом с домом её бабушки, разрушив пять этажей. Но это не сломило девушку, которая готовится к старту на Евро по водным видам спорта-2026 в Париже.

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В комментарии OBOZ.UA Мошинская рассказала, как время от времени по дороге на тренировку видит дым после обстрелов, а также призналась, как изменилась ее жизнь после вторжения РФ в феврале 2022 года.

"Полномасштабная война сильно изменила нашу жизнь. Как и для многих украинских семей, это постоянное беспокойство за близких, неопределенность и жизнь под звуки сирен. Мы научились ценить простые вещи: возможность быть вместе, услышать родных и прожить спокойный день", – считает спортсменка.

"В то же время война сделала меня сильнее. Я поняла, насколько важно не сдаваться, продолжать работать над собой и представлять Украину на международных соревнованиях. Каждое наше выступление сейчас имеет особый смысл: это возможность еще раз напомнить миру о нашей стране", – отметила Мошинская.

По словам Дарьи, в Харькове они уже привыкли жить в новой реальности, хотя, конечно, к такому невозможно привыкнуть: "Всегда следим за сообщениями о воздушных тревогах".

"Был случай, когда в дом напротив того, в котором живет моя бабушка, попал снаряд. Тогда снес все 5 этажей. Людей, которые жили на верхних этажах, вообще выбросило на крыши других домов и на гаражи. У бабушки выбило все окна в квартире и разрушился балкон. Мы с папой приехали к ней в тот же день – это была очень печальная и страшная картина", – вспомнила Мошинская.

"Еще могу сказать, что очень часто, когда едешь утром на тренировку, можно заметить где-то дым от ракетного удара. И когда ты это видишь, трудно потом тренироваться. Я живу в многоэтажном доме на верхнем этаже, и нам видно, когда запускают ракеты из России", – рассказала Дарья.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинская чемпионка мира рассказала о жизни в Харькове, дистанцировании от россиянок и "золоте" в 14 лет.

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