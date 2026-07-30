Как путин лишился своего главного козыря. Любые дипломатические действия, связанные с так называемыми мирными переговорами, оставляют большинство украинцев равнодушными или даже вызывают раздражение. Это естественно: мы понимаем, что до справедливого мира еще далеко. Однако отдельные события все же имеют особое значение, ведь они влияют на расклад сил в мировой политике. Одно из них – встреча президентов Украины и США в Белом доме.

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О ее исключительной важности свидетельствует многое. Прежде всего – состав участников. Речь шла не о церемониальном мероприятии, а о беседе людей, принимающих реальные решения. Так вот, помимо Владимира Зеленского в состав украинской делегации вошли: глава Офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса, секретарь СНБО Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига, руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия; посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Не менее показательным был и состав американской делегации. Помимо Дональда Трампа, во встрече приняли участие государственный секретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Вайлз. Интересная деталь: вице-президента Джея Ди Венса, который в свое время публично спорил с Владимиром Зеленским, среди участников не было.

Учитывая состав делегаций, можно почти наверняка сказать, что главными темами переговоров были война и финансы. Встреча длилась более часа – это немало, учитывая плотный график Белого дома. Конкретных решений стороны не обнародовали, но нет сомнений, что они были приняты. Косвенным подтверждением этого стало то, что уже в тот же день Сенат США в ходе процедурного голосования поддержал законопроект о санкциях против России, автором которого был покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Это серьезный документ, который еще должен пройти законодательную процедуру. Стоит напомнить, что законопроект был внесен еще весной 2025 года и получил неофициальное название "драконовские санкции". Проект предусматривает чрезвычайно жесткие пошлины не только против россии, но и против ее ключевых торговых партнеров, прежде всего Китая и Индии. Фактически инициатива Грэма предоставляет президенту США право вводить такие ограничения. Если этот механизм будет реализован, его экономический эффект может превзойти все предыдущие санкционные пакеты. В сочетании с украинскими "дальнобойными санкциями" все это способно стать комбинированным ударом по российской экономике, от которого она уже не оправится.

Кроме того, стороны обсуждали укрепление украинской ПВО, возможность поставок определенного количества ракет-перехватчиков до зимы, а также передачу Украине лицензии на собственное производство ракет для ЗРК Patriot. В начале июля Дональд Трамп уже заявлял о готовности предоставить такую лицензию. Очевидно, теперь пришло время перейти от политического заявления к практической реализации этой очень важной инициативы.

После встречи американские СМИ также сообщили, что спецпосланники США Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетят Киев, после чего отправятся в Москву с предложениями, согласованными украинской и американской сторонами.

Встречу в Белом доме вполне можно назвать дипломатическим прорывом Украины. Её главный результат заключается даже не в отдельных решениях, а в сигнале, который получил весь мир: Соединенные Штаты делают стратегическую ставку на Украину.

Так было далеко не всегда. В течение длительного времени москве удавалось довольно успешно манипулировать американской политикой в целом и Дональдом Трампом в частности. Не случайно даже появилась шутка, что главный актив путина – это Дональд Трамп. Вчера эта шутка перестала быть актуальной. Похоже, больше никто из серьёзных геополитических игроков не делает ставку на путина. Мир уже готовится к новому переговорному марафону, который, скорее всего, состоится осенью. Неизвестно, чем завершатся эти переговоры. Но становится все более очевидным, чем завершится сама эпоха путинского правления – крахом так называемой "российской федерации".

Необратимый процесс деградации недоимперии уже давно начался и прошел несколько этапов. Мы делаем все, чтобы как можно скорее наступила его финальная стадия. Это нелегко, но мы точно справимся. Держимся. Слава Украине!