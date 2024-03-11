"Даже сейчас остается недооцененным": Льюис посрамил скептиков Усика перед боем с Фьюри

Легендарный британский супертяж Леннокс Льюис призвал экспертов и болельщиков объективно оценивать шансы Александра Усика (21-0, 14 КО) в поединке против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО). По мнению последнего в истории абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе, нашего соотечественника многие несправедливо списывают со счетов.

Об этом Льюис написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, отвечая на вопросы болельщиков. Победитель Виталия Кличко отметил, что ему трудно сделать однозначный прогноз на противостояние Усика и Фьюри, однако фаворитом на бумаге выглядит британец.

"Очень сложно сказать, как будет проходить бой Усик – Фьюри. Я бы отдал преимущество Фьюри, но думаю, что даже сейчас Усик остается крайне недооцененным боксером. Именно по это причине будет интересно увидеть, как Тайсон собирается ему противостоять", – отметил Льюис.

Ранее Фьюри рассказал, за сколько раундов победит нашего соотечественника. Кроме того, британец высказался о своем рассечении, которое помешало проведению поединка 17 февраля.

Также он впервые признался, что для него значит предстоящее сражение. В свою очередь, Энтони Джошуа поделился прогнозом на бой Усик – Фьюри и отметил, что считает невыгодной для себя победу украинца.

Напомним, из-за рассечения британца бой с Александром был перенесен на 18 мая. Накануне во Всемирной боксерской организации (WBO) сделали заявление о реванше.

Свой категоричный прогноз на поединок дал экс-соперник двух боксеров Дерек Чисора (34-14, 23 КО). Кроме того, легендарный Виталий Кличко дал оригинальный совет Цыганскому королю.

При этом в команде украинца уже определились с боксером, который заменит Тайсона в том случае, если тот снова откажется выходить на ринг. Если британец это сделает, его также ждет многомиллионный штраф.

Как сообщал OBOZ.UA, отец Тайсона Фьюри Джон резко наехал на представителей команды Александра Усика после того, как они подвергли сомнению травму британского боксера.

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