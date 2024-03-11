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"Даже сейчас остается недооцененным": Льюис посрамил скептиков Усика перед боем с Фьюри

Александр Чеканов
Спорт Oboz
3 минуты
2,0 т.
Усик Фьюри

Легендарный британский супертяж Леннокс Льюис призвал экспертов и болельщиков объективно оценивать шансы Александра Усика (21-0, 14 КО) в поединке против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО). По мнению последнего в истории абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе, нашего соотечественника многие несправедливо списывают со счетов.

Об этом Льюис написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, отвечая на вопросы болельщиков. Победитель Виталия Кличко отметил, что ему трудно сделать однозначный прогноз на противостояние Усика и Фьюри, однако фаворитом на бумаге выглядит британец.

"Даже сейчас остается недооцененным": Льюис посрамил скептиков Усика перед боем с Фьюри
"Даже сейчас остается недооцененным": Льюис посрамил скептиков Усика перед боем с Фьюри

"Очень сложно сказать, как будет проходить бой Усик – Фьюри. Я бы отдал преимущество Фьюри, но думаю, что даже сейчас Усик остается крайне недооцененным боксером. Именно по это причине будет интересно увидеть, как Тайсон собирается ему противостоять", – отметил Льюис.

"Даже сейчас остается недооцененным": Льюис посрамил скептиков Усика перед боем с Фьюри
"Даже сейчас остается недооцененным": Льюис посрамил скептиков Усика перед боем с Фьюри

Ранее Фьюри рассказал, за сколько раундов победит нашего соотечественника. Кроме того, британец высказался о своем рассечении, которое помешало проведению поединка 17 февраля. 

Также он впервые признался, что для него значит предстоящее сражение. В свою очередь, Энтони Джошуа поделился прогнозом на бой Усик – Фьюри и отметил, что считает невыгодной для себя победу украинца.

"Даже сейчас остается недооцененным": Льюис посрамил скептиков Усика перед боем с Фьюри
"Даже сейчас остается недооцененным": Льюис посрамил скептиков Усика перед боем с Фьюри

Напомним, из-за рассечения британца бой с Александром был перенесен на 18 мая. Накануне во Всемирной боксерской организации (WBO) сделали заявление о реванше.

Свой категоричный прогноз на поединок дал экс-соперник двух боксеров Дерек Чисора (34-14, 23 КО). Кроме того, легендарный Виталий Кличко дал оригинальный совет Цыганскому королю.

"Даже сейчас остается недооцененным": Льюис посрамил скептиков Усика перед боем с Фьюри
"Даже сейчас остается недооцененным": Льюис посрамил скептиков Усика перед боем с Фьюри

При этом в команде украинца уже определились с боксером, который заменит Тайсона в том случае, если тот снова откажется выходить на ринг. Если британец это сделает, его также ждет многомиллионный штраф.

"Даже сейчас остается недооцененным": Льюис посрамил скептиков Усика перед боем с Фьюри
"Даже сейчас остается недооцененным": Льюис посрамил скептиков Усика перед боем с Фьюри

Как сообщал OBOZ.UA, отец Тайсона Фьюри Джон резко наехал на представителей команды Александра Усика после того, как они подвергли сомнению травму британского боксера.

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