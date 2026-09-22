Скандал в Европе из-за "Одной калины": Квинта возмутился "кражей" хита российскими звездами, а Холоденко вспомнила пение Ротару для Кадырова

Культовая украинская композиция "Одна калина" оказалась в эпицентре громкого скандала после того, как ее исполнили блогер-предатель Игорь Синяк и родственник солиста группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Апполонова – Сергей Григорьев-Апполонов (известный как Grey Wiese) – на своем концерте в Германии. Артисты вышли на сцену в экстравагантных образах и спели на украинском языке, после чего нарвались на критику со стороны автора музыки хита Руслана Квинты.

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На личной странице в Threads композитор обвинил российских звезд в "краже и нарушении права на неприкосновенность" произведения. Кроме того, он подчеркнул, что своим выступлением Синяк и Grey Wiese исказили идею хита.

"Я не давал согласия на исполнение этими лицами. Данное исполнение и контекст выступления осквернили произведение, представили его в контексте, наносящем ущерб моей чести и достоинству, и привели к искажению замысла произведения. Следовательно, это является нарушением права на неприкосновенность произведения и защиту моей творческой репутации. Защита чести, достоинства и репутации – это мои неимущественные права", – отметил композитор.

Руслан Квинта даже обратился к Grey Wiese с просьбой прояснить ситуацию, однако пока, похоже, не получил ответа ни от него, ни от уроженца Краматорска Игоря Синяка, который имеет гражданство РФ. Зато на обвинения композитора отреагировала психолог Наталья Холоденко, которая довольно часто проводит время в компании российских звезд, "бросив" камень в огород эстрадной певицы Софии Ротару.

"Не осквернило ли Руслану Квинту исполнение песни на дне рождения тирана?", – написала психолог, добавив архивный ролик, где артистка спела "Одну калину" на мероприятии, посвященном 35-летию Рамзана Кадырова.

Более того, Холоденко язвительно заметила, что Ротару "неактивно высказывается" о кровавой войне на Родине, тогда как российские артистки Лия Ахеджакова и Алла Пугачева якобы больше поддерживают наш народ.

Стоит отметить, что до 2022 года "хуторянка" была желанной гостьей в Чечне и нередко становилась звездой на праздниках Рамзана Кадырова. Однако, несмотря на такое "уважительное отношение" к украинофобу, она не боялась говорить ему "нет" и ставить на первое место свои принципы.

"Однажды Рамзан Кадыров пригласил ее выступить в Чечне. Она всегда с уважением относилась к нему, несколько раз выступала на его мероприятиях. А в то время уже активно готовилась к встрече Нового года. Пригласила своих братьев, сестер – не могла оставить семью. Была мысль вывезти всех родственников туда, но это оказалось проблематично. И София Михайловна осталась отмечать праздник дома", – рассказывал бывший директор звезды Сергей Лавров.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Оля Полякова оказалась в центре скандала из-за видео с родственником звезды "Иванушек International" в Юрмале.

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