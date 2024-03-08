'До сих пор такого не было': Фьюри впервые признался, что значит бой с Усиком

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) впервые признал поединок против Александра Усика (21-0, 14 КО) историческим. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, отметил, что конкуренцию бою 18 мая не сможет составить ни одно шоу.

Об этом Фьюри заявил в эфире стриминговой платформы DAZN, пишет портал Mirror. Британский чемпион подчеркнул, что победитель его противостояния с украинцем станет лучшим в нынешнюю эпоху бокса, причем это будет объективно реальностью, так как оба соперника еще не проигрывали.

"На кону так много поясов, и ничто не может с этим конкурировать. Это бой столетий, ничто не может сравниться с этим. Это два непобедимых чемпиона мира в супертяжелом весе, которые бьются за все четыре пояса, и до сих пор такого не было. Оба парня победили всех остальных, вот и все. Тот, кто выиграет этот бой, станет лучшим в эту эпоху, независимо от чьего-либо мнения или того, что кто-то хочет сказать. Тот, кто победит из нас с Усиком, станет лучшим в эту эпоху", – сказал Фьюри.

Ранее Тайсон рассказал, за сколько раундов победит нашего соотечественника. Кроме того, британец высказался о своем рассечении, которое помешало проведению поединка 17 февраля. В свою очередь, Джошуа поделился прогнозом на бой Усик – Фьюри и отметил, что считает невыгодной для себя победу украинца.

Напомним, из-за рассечения британца бой с Александром был перенесен на 18 мая. Накануне во Всемирной боксерской организации (WBO) сделали заявление о реванше.

Свой категоричный прогноз на поединок дал экс-соперник двух боксеров Дерек Чисора (34-14, 23 КО). Кроме того, легендарный Виталий Кличко дал оригинальный совет Цыганскому королю.

При этом в команде украинца уже определились с боксером, который заменит Тайсона в том случае, если тот снова откажется выходить на ринг. Если британец это сделает, его также ждет многомиллионный штраф.

Как сообщал OBOZ.UA, отец Тайсона Фьюри Джон резко наехал на представителей команды Александра Усика после того, как они подвергли сомнению травму британского боксера.

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