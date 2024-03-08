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"До сих пор такого не было": Фьюри впервые признался, что значит бой с Усиком

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,8 т.
'До сих пор такого не было': Фьюри впервые признался, что значит бой с Усиком

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) впервые признал поединок против Александра Усика (21-0, 14 КО) историческим. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, отметил, что конкуренцию бою 18 мая не сможет составить ни одно шоу.

Об этом Фьюри заявил в эфире стриминговой платформы DAZN, пишет портал Mirror. Британский чемпион подчеркнул, что победитель его противостояния с украинцем станет лучшим в нынешнюю эпоху бокса, причем это будет объективно реальностью, так как оба соперника еще не проигрывали.

"До сих пор такого не было": Фьюри впервые признался, что значит бой с Усиком
"До сих пор такого не было": Фьюри впервые признался, что значит бой с Усиком

"На кону так много поясов, и ничто не может с этим конкурировать. Это бой столетий, ничто не может сравниться с этим. Это два непобедимых чемпиона мира в супертяжелом весе, которые бьются за все четыре пояса, и до сих пор такого не было. Оба парня победили всех остальных, вот и все. Тот, кто выиграет этот бой, станет лучшим в эту эпоху, независимо от чьего-либо мнения или того, что кто-то хочет сказать. Тот, кто победит из нас с Усиком, станет лучшим в эту эпоху", – сказал Фьюри.

"До сих пор такого не было": Фьюри впервые признался, что значит бой с Усиком

Ранее Тайсон рассказал, за сколько раундов победит нашего соотечественника. Кроме того, британец высказался о своем рассечении, которое помешало проведению поединка 17 февраля. В свою очередь, Джошуа поделился прогнозом на бой Усик – Фьюри и отметил, что считает невыгодной для себя победу украинца.

"До сих пор такого не было": Фьюри впервые признался, что значит бой с Усиком

Напомним, из-за рассечения британца бой с Александром был перенесен на 18 мая. Накануне во Всемирной боксерской организации (WBO) сделали заявление о реванше.

Свой категоричный прогноз на поединок дал экс-соперник двух боксеров Дерек Чисора (34-14, 23 КО). Кроме того, легендарный Виталий Кличко дал оригинальный совет Цыганскому королю.

"До сих пор такого не было": Фьюри впервые признался, что значит бой с Усиком

При этом в команде украинца уже определились с боксером, который заменит Тайсона в том случае, если тот снова откажется выходить на ринг. Если британец это сделает, его также ждет многомиллионный штраф.

"До сих пор такого не было": Фьюри впервые признался, что значит бой с Усиком
"До сих пор такого не было": Фьюри впервые признался, что значит бой с Усиком

Как сообщал OBOZ.UA, отец Тайсона Фьюри Джон резко наехал на представителей команды Александра Усика после того, как они подвергли сомнению травму британского боксера.

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