Болельщиков предупредили о серьезной опасности из-за трансляции реванша Усик – Фьюри

Организаторы реванша Александра Усик (22-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) призвали болельщиков избегать просмотра нелегальных трансляций боя 21 декабря. По их словам, такие действия являются незаконными и могут привести к серьезным последствиям, включая мошеннические действия.

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Об этом портал Joe со ссылкой на представителей видеосервиса DAZN, который является официальным вещателем боя Усик – Фьюри 2 во всем мире. По их словам, речь может идти об утечках различных данных во время просмотра пиратских трансляций, включая доступ к расчетным карточам.

"Решение обойти официальные каналы, чтобы посмотреть долгожданный бой Фьюри и Усика в эту субботу, не просто рискованно – это незаконно и может подвергнуть вас серьезной опасности. Незаконная потоковая передача подвергает потребителей риску заражения вредоносным ПО, финансовых краж и утечки персональных данных, таких как электронные письма, фотографии и история просмотров. Во время мероприятий с большой аудиторией мошенники нападают на ничего не подозревающих зрителей", – отметили в DAZN.

Напомним, что в Украине поединок можно будет увидеть на Megogo и DAZN. Кроме того, OBOZ.UA рассказал, как смотреть бой в других странах.

Ранее легендарный Костя Цзю дал свой прогноз на второй бой Усика против Фьюри. В свою очередь британец сделал категоричное заявление о предстоящем поединке, в проведение которого было внесено историческое правило.

17 декабря прошла официальная церемония прибытия соперников в Эр-Рияд, во время которой украинец поразил своим внешним видом. Также он забрался в кабину самолета и наблюдал за Тайсоном.

Также наш соотечественник объявил о намерении покинуть супертяжелый вес. Он ответил на вопрос, собирается ли заканчивать карьеру после реванша с Фьюри.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

До этого стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри оскорбительно высказался в адрес Александра Усика и вызвал его на третий бой. Британская журналистка Шарлотта Дейли довела украинца до слез письмом от воина ВСУ.

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