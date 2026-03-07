"Между нами океан": Трамп объяснил, почему Украине и РФ трудно заключить соглашение

Американский президент Дональд Трамп заявил , что концу войны в Украине мешает ненависть между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. На переговорах, как пояснил глава Белого дома, "каждая из сторон всегда отступала".

Об этом он заявил на полях открытия саммита "Щит Америки". Он также в очередной раз похвастался тем, что прекратил восемь войн, и вот-вот закончит девятую.

Что сказал Трамп

По его словам, решение войны в Украине казалось Белому дому самым легким, но ненависть между Киевом и Москвой оказалась сильнее.

"Ненависть между Путиным и его коллегой (Зеленским - ред.) очень велика. Казалось бы, Украина, Россия: можно было бы ожидать хоть немного товарищества, но его нет. И ненависть насколько сильна, что им очень трудно прийти к решению", — заявил американский лидер.

Также он заявил, что участвует в переговорах только ради того, чтобы оказать услугу Европе, а на США война в Украине "не очень влияет".

"На самом деле мы не проигрываем. Проигрывают они и только они. На нас это не очень влияет, потому что между нами океан. Я делаю это как услугу Европе. На всю жизнь", — добавил президент США.

Белый дом настаивает на мире

Заметим, что ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен настроиться и заключить мирное соглашение с Владимиром Путиным. Тем более, по его словам, к такому шагу якобы уже готов и сам глава Кремля.

Несколько дней назад в Белом доме, во время встречи с немецким канцлером Фридрихом Мерцом, президент США подчеркнул, что урегулирование российской войны против Украины является одним из его ключевых приоритетов. При этом он снова отметил "глубокую" вражду между Зеленским и Путиным, добавляя, что иногда возлагает ответственность на одну сторону, иногда – на другую, но считает, что достичь договоренностей в конечном итоге возможно.

Напомним, ранее Зеленский высказался по поводу мирных переговоров с РФ. Он убежден, что вопрос территорий, которые не удается согласовать на уровне технических групп, надо попробовать решить во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле заявили, что переговоры на высоком уровне между обоими президентами возможны только в Москве. Поэтому, если украинский лидер хочет встречи с главой Кремля, пусть приезжает в столицу РФ.

