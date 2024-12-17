Усик залез в кабину самолета и отказался спускаться во время прибытия Фьюри. Видео

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик (22-0, 14 КО) продолжил удивлять публику своей эксцентричностью во время Grand Arrivals (большое прибытие) в Саудовской Аравии. После того, как украинец поразил публику своим нарядом, он решил действовать не менее эпатажно и забрался в прямо в кабину большого самолета, заняв место пилота.

Видео дня

Этот момент быстро стал вирусным в соцсетях, а видео вызвало бурные обсуждения среди фанатов бокса.

Усик, известный своим чувством юмора и артистизмом, не только залез в кабину, но и отказался спускаться в течение нескольких минут, вызывая смех и аплодисменты у присутствующих. Украинец махал из окна самолета, имитируя управление лайнером и приветствуя гостей шоу.

Самолет, на фоне которого происходило действо, украшен зелеными и синими полосами и известной надписью "God Bless You", что только усилило эффект от забавного поступка Усика. Он еще раз продемонстрировал, что остается непревзойденным не только в ринге, но и в создании шоу за его пределами.

Этот перфоманс стал своеобразным ответом на прибытие Тайсона Ф'юри и показал готовность Усика к главной битве. Поклонники успели сравнить его с режиссером, который сам ставит спектакль вокруг ожидаемого поединка.

Как сообщал OBOZ.UA, второе сражение между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря. Букмекеры уже назвали украинца фаворитом и принимают ставки на его победу к коэффициентом 1,68.

Перед реваншем Фьюри сделал громкое заявление, сказав, что собирается вписать свое имя в историю мирового бокса. В свою очередь, Усик объявил о намерении покинуть дивизион супертяжеловесов, но не подтвердил завершение карьеры.

На прошлой неделе оба боксера завершили подготовку к бою. Усик прибыл в Эр-Рияд, где его тепло встретили украинские болельщики. Фьюри признался, что имеет план, как взять реванш и закрыть поражение, которое он потерпел в мае.

17 декабря стало известно, что за поединком между Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) будет следить судья на базе искусственного интеллекта.

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