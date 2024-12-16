Усик заявил об уходе из супертяжелого веса

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (22-0, 14 КО) объявил о том, что намерен сменить дивизион и вернуться в крузервейт. При этом наш соотечественник не уточнил, произойдет ли это сразу после реванша с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО), который пройдет 21 декабря.

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Об этом Усик заявил в интервью Sky Sports. Украинский суперчемпион отметил, что хочет вновь собрать все титулы тяжелого дивизиона. Кроме того, Александр подчеркнул, что второй поединок против Тайсона станет для него продолжением боя 18 мая, в котором он стал сильнее раздельным решением судей.

"Я снова одержу победу во втором бою. Я снова попробую себя в крузервейте. Я попробую стать абсолютным чемпионом. Чувствую себя хорошо. Это будет 13-й раунд, так я это чувствую. У Тайсона Фьюри был шанс в шестом раунде, может быть, в седьмом раунде в первом бою, может быть, в 12-м, 11-м, первом, втором. Но Тайсон не смог победить. Короче, это просто разговоры. Тайсон сказал, что у меня был шанс. Да, без проблем. У нас второй бой, я попробую", – сказал Усик.

На минувшей неделе боксеры завершили подготовку к своему второму поединку. Александр прибыл в Эр-Рияд, где его встретили соотечественники. В свою очередь Тайсон рассказал, как собирается побить нашего боксера и закрыть поражение в мае.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

До этого стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри оскорбительно высказался в адрес Александра Усика и вызвал его на третий бой. Британская журналистка Шарлотта Дейли довела украинца до слез письмом от воина ВСУ.

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