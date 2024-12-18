'Не вижу вероятности': легенда бокса из России категорично ответил, чем закончится реванш Усик – Фьюри

Реванш украинца Александра Усика (22-0, 14 КО) и британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) продлится все 12 раундов, а победу в нем одержит представитель нашей страны. При этом у Цыганского короля, как называют боксера из Моркама, есть шанс выиграть, если он хорошо подготовится к поединку.

Видео дня

Такое мнение в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт" заявил бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю. Легендарный боксер из России отметил, что Фьюри должен быть максимально сконцентрированным на Усике и не устраивать клоунады, как это было в первом бою.

"Важно то, как они оба подготовились к бою. Если Тайсон не будет сосредоточен на сто процентов, то повторится сценарий первого боя. Если же он подготовится должным образом, то можем увидеть более близкий поединок. Все зависит от выносливости каждого. У Фьюри есть шанс выиграть. Но думаю, что увидим результат их первого боя. Не вижу вероятности для досрочного завершения с той или другой стороны. Если Фьюри выиграет, то будет третий бой", – сказал Цзю.

Накануне Фьюри рассказал о том, что собирался перенести реванш с Усиком. Также британец сделал категоричное заявление о предстоящем бое, в проведение которого внесено историческое правило.

17 декабря прошла официальная церемония прибытия соперников в Эр-Рияд, во время которой украинец поразил своим внешним видом. Также он забрался в кабину самолета и наблюдал за Тайсоном.

Также наш соотечественник объявил о намерении покинуть супертяжелый вес. Он ответил на вопрос, собирается ли заканчивать карьеру после реванша с Фьюри.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

До этого стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри оскорбительно высказался в адрес Александра Усика и вызвал его на третий бой. Британская журналистка Шарлотта Дейли довела украинца до слез письмом от воина ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!