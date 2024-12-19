Где украинцам смотреть реванш Усик – Фьюри в Польше, Германии, США и других странах: по каким каналам и сколько стоит трансляция
Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) проведет второй поединок против Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) в субботу, 21 декабря. Наш соотечественник выставит на кон боя 21 декабря пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирного боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Шоу принимает Kingdom Arena в аравийском Эр-Рияде. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Фьюри 2. Время начала – в 01:15 воскресенья, 22 декабря, по киевскому времени.
Из-за вторжения РФ многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома и перебраться за границу. OBOZ.UA предлагает своим читателям узнать, как следить за реваншем Усик против Фьюри в других странах. Отметим, что если фанаты за рубежом хотят следить за поединком за украинским комментарием, то можно подключиться к трансляции на Megogo через VPN-сервисы или же через SIM-карту одного из наших операторов. Важно помнить, что эти способны не являются надежными и могут блокироваться.
Официальным транслятором боя по всему миру выступает видеоплатформа DAZN (весь перечень стран и стоимость показа можно найти на сайте сервиса). В странах еврозоны прямой эфир из Саудовской Аравии можно будет увидеть за 19,99 евро. Однако при этом пользователям также необходимо иметь или одновременно оформить месячную подписку.
В Чехии бой Усик – Фьюри 2 можно посмотреть за 466 крон. Украинцы в Венгрии за трансляцию поединка заплатят 7450 форинтов. В Болгарии показ можно приобрести за 34,99 лев. Наши соотечественники в Польше реванш Александра и Тайсона увидят за 79,99 злотых. В Румынии нужно заплатить 91,99 лей. В Швеции увидеть боксерский вечер можно за 215 крон, а в Дании – за 138. В этих странах вместе с показом также нужно приобрести месячную подписку DAZN, однако первая неделя в ней будет бесплатна и ее можно в любой момент отменить.
Украинцы в США должны выложить 39,99 долларов за покупку трансляции, в Канаде – аналогичную сумму в местной валюте. В Великобритании кроме DAZN трансляция бокса Усик – Фьюри реванш пройдет на Sky Sports и TNT Sports. Все три вещателя установили плату в 24,99 фунтов, но DAZN при этом также не требует обязательной месячной подписки, а предлагают оформить ее бесплатно на семь дней.
ГДЕ СМОТРЕТЬ РЕВАНШ УСИК – ФЬЮРИ 2 ЗА ПРЕДЕЛАМИ УКРАИНЫ
Для того, чтобы оформить подписку на трансляцию реванша Усик – Фьюри, нужно зайти на сайт DAZN и на главной странице нажать "купить сейчас" на заставочном фото к бою. После чего совершить оплату. Прямой эфир пройдет на разных языках и будет доступен на различных девайсах – смартфонах, планшетах, ноутбуках, ПК, игровых консолях, смарт-телевизорах и т.д.
Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри оскорбительно высказался в адрес Александра Усика и вызвал его на третий бой. Британская журналистка Шарлотта Дейли довела украинца до слез письмом от воина ВСУ.
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