Где украинцам смотреть реванш Усик – Фьюри в Польше, Германии, США и других странах: по каким каналам и сколько стоит трансляция

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) проведет второй поединок против Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) в субботу, 21 декабря. Наш соотечественник выставит на кон боя 21 декабря пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирного боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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Шоу принимает Kingdom Arena в аравийском Эр-Рияде. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Фьюри 2. Время начала – в 01:15 воскресенья, 22 декабря, по киевскому времени.

Из-за вторжения РФ многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома и перебраться за границу. OBOZ.UA предлагает своим читателям узнать, как следить за реваншем Усик против Фьюри в других странах. Отметим, что если фанаты за рубежом хотят следить за поединком за украинским комментарием, то можно подключиться к трансляции на Megogo через VPN-сервисы или же через SIM-карту одного из наших операторов. Важно помнить, что эти способны не являются надежными и могут блокироваться.

Официальным транслятором боя по всему миру выступает видеоплатформа DAZN (весь перечень стран и стоимость показа можно найти на сайте сервиса). В странах еврозоны прямой эфир из Саудовской Аравии можно будет увидеть за 19,99 евро. Однако при этом пользователям также необходимо иметь или одновременно оформить месячную подписку.

В Чехии бой Усик – Фьюри 2 можно посмотреть за 466 крон. Украинцы в Венгрии за трансляцию поединка заплатят 7450 форинтов. В Болгарии показ можно приобрести за 34,99 лев. Наши соотечественники в Польше реванш Александра и Тайсона увидят за 79,99 злотых. В Румынии нужно заплатить 91,99 лей. В Швеции увидеть боксерский вечер можно за 215 крон, а в Дании – за 138. В этих странах вместе с показом также нужно приобрести месячную подписку DAZN, однако первая неделя в ней будет бесплатна и ее можно в любой момент отменить.

Украинцы в США должны выложить 39,99 долларов за покупку трансляции, в Канаде – аналогичную сумму в местной валюте. В Великобритании кроме DAZN трансляция бокса Усик – Фьюри реванш пройдет на Sky Sports и TNT Sports. Все три вещателя установили плату в 24,99 фунтов, но DAZN при этом также не требует обязательной месячной подписки, а предлагают оформить ее бесплатно на семь дней.

ГДЕ СМОТРЕТЬ РЕВАНШ УСИК – ФЬЮРИ 2 ЗА ПРЕДЕЛАМИ УКРАИНЫ

Страна Транслятор Цена Австрия, Бельгия, Дания, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Эстония DAZN 19,99 евро Польша DAZN 79,99 злотых Болгария DAZN 34,99 лев Венгрия DAZN 7450 форинтов Чехия DAZN 466 чешских крон Швеция DAZN 215 шведских крон Дания DAZN 138 датских крон Великобритания DAZN, Sky Sports, TNT Sports 24,99 фунтов Канада DAZN 34,99 канадских долларов США DAZN 34,99 долларов США Другие страны Европы DAZN 19,99 долларов США

Для того, чтобы оформить подписку на трансляцию реванша Усик – Фьюри, нужно зайти на сайт DAZN и на главной странице нажать "купить сейчас" на заставочном фото к бою. После чего совершить оплату. Прямой эфир пройдет на разных языках и будет доступен на различных девайсах – смартфонах, планшетах, ноутбуках, ПК, игровых консолях, смарт-телевизорах и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри оскорбительно высказался в адрес Александра Усика и вызвал его на третий бой. Британская журналистка Шарлотта Дейли довела украинца до слез письмом от воина ВСУ.

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