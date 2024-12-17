Подобного не было никогда! В бою Усик – Фьюри введено историческое новшество

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх объявил, что за поединком между Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) будет следить судья на базе искусственного интеллекта. До этого ничего подобного не происходило ни на одном боксерском поединке в истории.

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Новый ИИ-судья призван устранить предвзятость и человеческие ошибки при оценке боя. Однако его вердикт не повлияет на официальные результаты поединка – эксперимент носит исключительно демонстрационный характер.

Это инновационное решение станет частью одного из самых громких событий в боксе, которое уже называют "боем века".

"Следите за историческим моментом и не пропустите прямую трансляцию", – написал Турки в своем аккаунте в соцсети Х.

Как сообщал OBOZ.UA, второе сражение между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря. Букмекеры уже назвали украинца фаворитом и принимают ставки на его победу к коэффициентом 1,68.

Перед реваншем Фьюри сделал громкое заявление, сказав, что собирается вписать свое имя в историю мирового бокса. В свою очередь, Усик объявил о намерении покинуть дивизион супертяжеловесов, но не подтвердил завершение карьеры.

На прошлой неделе оба боксера завершили подготовку к бою. Усик прибыл в Эр-Рияд, где его тепло встретили украинские болельщики. Фьюри признался, что имеет план, как взять реванш и закрыть поражение, которое он потерпел в мае.

Еще в октябре, во время первой дуэли взглядов, Усик удивил публику новым образом и заставил Фьюри шагнуть в поддержку ВСУ.

Кроме того, Фьюри позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Усика и публично вызвал его на третье сражение. А украинскому чемпиону раньше довело до слез письмо от воина ВСУ, которое прочитала британская журналистка Шарлотта Дейли.

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