"Жизнь заслуживает защиты": Зеленский – о новых ударах, санкциях против врага и сотрудничестве России и Ирана. Видео
Несмотря на войну, которая сейчас идет на Ближнем Востоке, партнеры "помнят о программе PURL" и о том, что Украине также нужно вооружение для отражения российских воздушных атак. Потому что жизнь украинцев также "заслуживает защиты", отметил президент Украины Владимир Зеленский, благодаря партнеров за военную помощь.
Благодарность прозвучала в очередном обращении главы государства к украинцам по итогам дня 7 марта. Владимир Зеленский начал обращение с событий в Харькове, поэтому неудивительно, что акцентировал потребность в помощи ПВО Украины.
"Я благодарю каждого лидера, все страны, которые помнят о программе PURL – программу, которая позволяет нам покупать американские ракеты для ПВО, для Patriot. Мы все понимаем, какие есть риски из-за ударов из Ирана и потребность в ракетах для ПВО также на Ближнем Востоке. Но важно, чтобы защита жизни была обеспечена и здесь, в Украине", – в частности, сказал президент Украины в конце 1473-го дня войны.
Удар по Харькову
"Сейчас в Харькове продолжаются работы на месте удара по жилому дому – российский удар. Это была обычная многоэтажка. По состоянию на сейчас известно, что десять человек погибли. Среди погибших – дети. Девушка, которой было 13 лет, и мальчик – ему было девять", – сказал президент и выразил соболезнования родным и близким.
Он отметил, что к разбору завалов в городе дополнительно привлечены специалисты из других областей (с Полтавщины и Сумщины).
"Ищут тела людей под завалами. Страшный удар. Также 16 человек были ранены. Всем оказывается необходимая помощь. Массированный удар именно по гражданским", – подчеркнул украинский лидер и добавил, что взрывы из-за российского удара с воздуха 7 марта также почувствовали "в Киеве и в других регионах".
Помощь партнеров
"Говорил сегодня с президентом Макроном – и об этом ударе, и о нашей потребности в ракетах для ПВО, и о том, что Украине надо защищаться ежедневно от российских ударов, каждую ночь – от "шахедов" и ракет. Это требует устойчивости, поддержки – выполнения всех договоренностей, которые были достигнуты и которые до сих пор во многом на паузе", – рассказал Владимир Зеленский.
Так или иначе, однако он поблагодарил Эмманюэля Макрона и "других лидеров, которые осознают весь уровень опасностей и не играют с судьбами людей".
Президент Украины напомнил – в ЕС до сих пор "нет никакого прогресса" относительно 20-го пакета санкций Европы против России, также "нет движения" по пакету помощи для Украины в 90 миллиардов евро.
"И хотя Европа признает, что это для нас жизненно важно, все равно блокирование пакета сохраняется. Мы скоординировали позиции с Эмманюэлем по этому, и в ближайшие дни, фактически вся следующая неделя будет посвящена совместной работе с европейцами, чтобы решения, которые нужны для защиты Украины, действительно заработали", – пообещал украинский лидер.
Преступления террористов
"Жизнь в Европе и жизнь на Ближнем Востоке заслуживают одинаково эффективной защиты. Мы со своей стороны работаем, чтобы помочь защите от "шахедов". И вполне справедливо рассчитываем, что и нашей защите будет предоставляться соответствующая помощь и что Россия будет чувствовать последствия не только за то, что затягивает эту свою войну против нас, но и за попытки масштабировать еще и ту войну. Жизнь нуждается в защите – совместных, сильных, скоординированных действий", – подчеркнул украинский лидер.
Он напомнил, что российская помощь иранскому режиму уже зафиксирована – именно россияне дают разведданные режиму в Иране, чтобы корректировать удары по американцам. Также есть данные о российских компонентах в "шахедах", применяемых на Ближнем Востоке.
"Каждый такой факт свидетельствует, что мы имеем дело с режимами, которые не просто связаны друг с другом, а которые существуют благодаря друг другу – российский и иранский режимы – и убивают фактически скоординировано и здесь, в Европе, и там, на Ближнем Востоке. Именно поэтому и защита должна быть скоординированной", – отметил президент Украины.
Украинские золото и серебро
А в конце своего обращения к стране Владимир Зеленский отметил наших украинских паралимпийцев.
"Первый день соревнований – и уже шесть украинских медалей: три золота, одно серебро и две бронзы. И важно, что украинский флаг и украинский гимн сейчас в Италии будут звучать гордо и заметно – заметно, в частности, тем аморальным спортивным функционерам, которые допустили во время захватнической войны россиян на соревнования и позволили им нести свой флаг – флаг войны", – отметил президент.
Как сообщал OBOZ.UA, Международный паралимпийский комитет подтвердил, что Национальный паралимпийский комитет Ирана не выступит на Паралимпиаде-2026. Таким образом, иранская команда стала единственной, которая пропустит соревнования из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!