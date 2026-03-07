'Жизнь заслуживает защиты': Зеленский – о новых ударах, санкциях против врага и сотрудничестве России и Ирана. Видео

Несмотря на войну, которая сейчас идет на Ближнем Востоке, партнеры "помнят о программе PURL" и о том, что Украине также нужно вооружение для отражения российских воздушных атак. Потому что жизнь украинцев также "заслуживает защиты", отметил президент Украины Владимир Зеленский, благодаря партнеров за военную помощь.

Видео дня

Благодарность прозвучала в очередном обращении главы государства к украинцам по итогам дня 7 марта. Владимир Зеленский начал обращение с событий в Харькове, поэтому неудивительно, что акцентировал потребность в помощи ПВО Украины.

"Я благодарю каждого лидера, все страны, которые помнят о программе PURL – программу, которая позволяет нам покупать американские ракеты для ПВО, для Patriot. Мы все понимаем, какие есть риски из-за ударов из Ирана и потребность в ракетах для ПВО также на Ближнем Востоке. Но важно, чтобы защита жизни была обеспечена и здесь, в Украине", – в частности, сказал президент Украины в конце 1473-го дня войны.

Удар по Харькову

"Сейчас в Харькове продолжаются работы на месте удара по жилому дому – российский удар. Это была обычная многоэтажка. По состоянию на сейчас известно, что десять человек погибли. Среди погибших – дети. Девушка, которой было 13 лет, и мальчик – ему было девять", – сказал президент и выразил соболезнования родным и близким.

Он отметил, что к разбору завалов в городе дополнительно привлечены специалисты из других областей (с Полтавщины и Сумщины).

"Ищут тела людей под завалами. Страшный удар. Также 16 человек были ранены. Всем оказывается необходимая помощь. Массированный удар именно по гражданским", – подчеркнул украинский лидер и добавил, что взрывы из-за российского удара с воздуха 7 марта также почувствовали "в Киеве и в других регионах".

Помощь партнеров

"Говорил сегодня с президентом Макроном – и об этом ударе, и о нашей потребности в ракетах для ПВО, и о том, что Украине надо защищаться ежедневно от российских ударов, каждую ночь – от "шахедов" и ракет. Это требует устойчивости, поддержки – выполнения всех договоренностей, которые были достигнуты и которые до сих пор во многом на паузе", – рассказал Владимир Зеленский.

Так или иначе, однако он поблагодарил Эмманюэля Макрона и "других лидеров, которые осознают весь уровень опасностей и не играют с судьбами людей".

Президент Украины напомнил – в ЕС до сих пор "нет никакого прогресса" относительно 20-го пакета санкций Европы против России, также "нет движения" по пакету помощи для Украины в 90 миллиардов евро.

"И хотя Европа признает, что это для нас жизненно важно, все равно блокирование пакета сохраняется. Мы скоординировали позиции с Эмманюэлем по этому, и в ближайшие дни, фактически вся следующая неделя будет посвящена совместной работе с европейцами, чтобы решения, которые нужны для защиты Украины, действительно заработали", – пообещал украинский лидер.

Преступления террористов

"Жизнь в Европе и жизнь на Ближнем Востоке заслуживают одинаково эффективной защиты. Мы со своей стороны работаем, чтобы помочь защите от "шахедов". И вполне справедливо рассчитываем, что и нашей защите будет предоставляться соответствующая помощь и что Россия будет чувствовать последствия не только за то, что затягивает эту свою войну против нас, но и за попытки масштабировать еще и ту войну. Жизнь нуждается в защите – совместных, сильных, скоординированных действий", – подчеркнул украинский лидер.

Он напомнил, что российская помощь иранскому режиму уже зафиксирована – именно россияне дают разведданные режиму в Иране, чтобы корректировать удары по американцам. Также есть данные о российских компонентах в "шахедах", применяемых на Ближнем Востоке.

"Каждый такой факт свидетельствует, что мы имеем дело с режимами, которые не просто связаны друг с другом, а которые существуют благодаря друг другу – российский и иранский режимы – и убивают фактически скоординировано и здесь, в Европе, и там, на Ближнем Востоке. Именно поэтому и защита должна быть скоординированной", – отметил президент Украины.

Украинские золото и серебро

А в конце своего обращения к стране Владимир Зеленский отметил наших украинских паралимпийцев.

"Первый день соревнований – и уже шесть украинских медалей: три золота, одно серебро и две бронзы. И важно, что украинский флаг и украинский гимн сейчас в Италии будут звучать гордо и заметно – заметно, в частности, тем аморальным спортивным функционерам, которые допустили во время захватнической войны россиян на соревнования и позволили им нести свой флаг – флаг войны", – отметил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Международный паралимпийский комитет подтвердил, что Национальный паралимпийский комитет Ирана не выступит на Паралимпиаде-2026. Таким образом, иранская команда стала единственной, которая пропустит соревнования из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

