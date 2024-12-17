Фьюри со словами 'Ни за что!' сделал категоричное заявление о бое с Усиком

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) заявил, что не рассматривает возможность завершить карьеру после реванша с чемпионом WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком (22-0, 14 КО). Фьюри готов к трилогии, но не уверен, что она состоится с украинцем.

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"Смог бы я уйти после такого? Точно нет, ни в коем случае, ни за что! Но то, что я с ним сделаю, будет настолько жестким избиением в субботу вечером, что он даже не захочет трилогии. А я надеюсь, что будет трилогия, потому что у всех больших соперников есть трилогии – это факт. Но после того, что я ему устрою, он не захочет третьей встречи", – сказал Фьюри в эфире Youtube-канала TNTSportsBoxing.

Тайсон сравнил противостояние с Александром со своими боями с Деонтеем Уайлдером. "Прошло долгих семь лет. Мне тогда было 29, когда я сражался с Уайлдером в Лос-Анджелесе. Теперь я уже почти на пороге сорокалетия. Так что нельзя говорить, что я буду таким же, как и семь лет назад. Другой день, другая книга, другой соперник", – подытожил Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, второе сражение между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря. Букмекеры уже назвали украинца фаворитом и принимают ставки на его победу к коэффициентом 1,68.

Перед реваншем Фьюри сделал громкое заявление, сказав, что собирается вписать свое имя в историю мирового бокса. В свою очередь, Усик объявил о намерении покинуть дивизион супертяжеловесов, но не подтвердил завершение карьеры.

На прошлой неделе оба боксера завершили подготовку к бою. Усик прибыл в Эр-Рияд, где его тепло встретили украинские болельщики. Фьюри признался, что имеет план, как взять реванш и закрыть поражение, которое он потерпел в мае.

Еще в октябре, во время первой дуэли взглядов, Усик удивил публику новым образом и заставил Фьюри шагнуть в поддержку ВСУ.

Кроме того, Фьюри позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Усика и публично вызвал его на третье сражение. А украинскому чемпиону раньше довело до слез письмо от воина ВСУ, которое прочитала британская журналистка Шарлотта Дейли.

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