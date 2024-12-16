Где смотреть реванш Усик – Фьюри: расписание трансляций чемпионского боя на украинском ТВ
Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (22-0, 14 КО) проведет защиту своих титулов во втором поединке против Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО). После победы 18 мая наш соотечественник выставит на кон боя 21 декабря пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирного боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Прямой эфир из Эр-Рияда будет доступен на канале "Megogo Гонг". Он входит в подписки "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL". Также в день боя будет запущен поп-ап канал в разделе "Телевидение" видеоплатформы. По традиции показ боя будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.
OBOZ.UA проведет онлайн-трансляция боя Усик – Фьюри 2. Время начала – в 01:15 воскресенья, 22 декабря, по киевскому времени.
Соперники уже прибыли в Саудовскую Аравию. Александра встречали соотечественники, которые устроили ему теплый прием.
1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.
23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.
До этого стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.
Как сообщал OBOZ.UA,Тайсон Фьюри оскорбительно высказался в адрес Александра Усика и вызвал его на третий бой. Британская журналистка Шарлотта Дейли довела украинца до слез письмом от воина ВСУ.
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