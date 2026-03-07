Мировая суперзвезда легкой атлетики вышла замуж за прыгуна-чемпиона. Фото

Знаменитая нидерландская бегунья Фемке Бол вышла замуж за бельгийского прыгуна с шестом Бена Брудерса. Свадебная церемония состоялась в городе Амерсфорт, где родилась спортсменка.

Бол и Брудерс сообщили о браке в совместной публикации в Instagram. Пара уточнила, что церемония прошла 21 февраля, а на фотографиях со свадьбы на заднем плане видна башня Onze Lieve Vrouwetoren, построенная в XV веке.

26-летняя легкоатлетка и 30-летний бельгийский спортсмен находятся в отношениях около шести лет. Летом 2025 года они объявили о помолвке.

В совместной публикации супруги отметили, что их отношения давно стали для них домом, добавив: "Любить тебя всегда ощущалось как дом, а наша свадьба лишь сделала это официальным".

Спортсмены впервые увидели друг друга незадолго до Олимпийских игр в Токио во время этапа Бриллиантовой лиги в Стокгольме. Позже Брудерс рассказывал в интервью De Telegraaf, что тогда просто заметил на аэропортовой территории "красивую и приятную девушку", добавив, что в тот момент они не были знакомы и почти не общались.

Спустя несколько недель они снова пересеклись в Риме, где обменялись несколькими словами о соревнованиях. Контакт продолжился, после чего пара договорилась встретиться в Ден Босе. Позже Бол представила Брудерса своей семье в Амерсфорте.

Фемке Бол — нидерландская легкоатлетка, олимпийская чемпионка 2024 года в смешанной эстафете 4×400 метров и одна из ведущих спортсменок мира на дистанции 400 метров с барьерами.

Она дважды выиграла чемпионат мира в этой дисциплине (2023, 2025), становилась чемпионкой мира в эстафете 4×400 метров, а также победительницей мирового первенства в помещении на дистанции 400 метров и в эстафете 4×400 метров (2024).

Кроме того, Бол многократная чемпионка Европы на дистанциях 400 метров, 400 метров с барьерами и в эстафете 4×400 метров, пятикратная победительница Бриллиантовой лиги на барьерной дистанции, рекордсменка мира на 400 метров в помещении и рекордсменка Европы на 400 метров с барьерами.

Как сообщал OBOZ.UA, весной 2024 года в сети завирусилось видео с Бол, которая дала интервью после своей победы на чемпионате мира в помещении в Глазго. Пользователи в сети обратили внимание на необычный голос спортсменки. Сверхтонкий тембр напомнил пользователям знаменитого персонажа мультфильмов Уолта Диснея.

