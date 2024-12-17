Усик поразил своим видом на встрече с Фьюри. Фото и видео

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик (22-0, 14 КО) вызвал бурную реакцию у болельщиков во время Grand Arrivals (большое прибытие) в Саудовской Аравии. Украинец на медиавстречу с Тайсоном Фьюри выбрал нестандартный наряд, который сразу привлек внимание публики.

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Александр надел двубортный костюм свободного кроя. Пиджак имеет классический силуэт, но с необычным удлинением, что придавало образу особый шик. Белая рубашка под пиджаком без видимого галстука делала делает образ минималистичным и элегантным

Но настоящим хитом стал аксесуар боксера. У Александра на плече был декоративный элемент в виде белого меха с головой тигрицы. Это сразу добавляло нашему соотечественнику "царственности" и немного напоминало эполеты из военной или королевской формы. Такой акцент подчеркивал статус, уверенность и характер.

В комментариях фанаты не остались равнодушными от такого перфоманса чемпиона.

Ранее британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) заявил, что не рассматривает возможность завершить карьеру после реванша с Усиком. Фьюри готов к трилогии, но не уверен, что она состоится с украинцем.

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