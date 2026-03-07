Сначала шантаж, потом – конфискация: украинцев, имеющих жилье на оккупированной территории, предупредили о часе "икс"

На временно оккупированной территории Украины полным ходом идет инициированный российской властью отжим квартир и домов бежавших от войны местных жителей. Их недвижимость вносят в список "бесхозяйного", что позволяет отдать ее "освободителям" и завезенным из РФ медикам, учителям и т.д. Но сейчас процесс "национализации" серьезного ускорился и заработали новые схемы.

Хроники "национализации"

После начала полномасштабного вторжения "новые власти" начали массово признавать квартиры и дома украинцев на оккупированной территории "бесхозяйными". Для включения в "черный список" достаточно всего ничего: если владелец жилья уехал, не смог предоставить "правильные" (с точки зрения оккупантов) документы или же просто не явился для перерегистрации имущества по российским правилам.

В 2025 году ситуация лишь ухудшилась, особенно на подконтрольной России части Запорожской области.

"Целые новостройки и отдельные квартиры, купленные украинцами еще до оккупации, переоформляли на "правительство Запорожской области" или муниципалитеты. Затем такое жилье передавали россиянам – чиновникам, силовикам, участникам войны, учителям, врачам и т.п., которых завозили на оккупированные территории", – говорит глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Один из ярких примеров – в Мелитополе. Новостройку (ул. Беляева, 70), которую возвели еще до полномасштабного вторжения, забрали в "собственность" оккупационного правительства. Тех жильцов, кто успел въехать в квартиры, заставили… сдать ключи.

Что касается масштабов так называемого "бесхозяйного" жилья, то в российский реестр по состоянию на 2025 год было внесено более 550 тысяч объектов на ВОТ Украины. И механизм их конфискации Госдума РФ в конце прошлого года уже частично "узаконила".

Осталось четыре месяца

Все время после начала "эпопеи" по отжиму жилья Россия делала все, чтобы усложнить украинцам в том числе и его продажу. Раз за разом вводили новые правила, и теперь НЕ гражданам России операции с недвижимостью провести уже невозможно.

То есть, в случае если ты получил российский паспорт (а на оккупированной территории проходила жесткая насильственная паспортизация) и никуда не выезжал, то шансы пусть не большие, но есть. Тех же местных жителей, которые бежали от войны в другие регионы Украины или за границу, Россия фактически лишила возможности как сдать в аренду свою квартиру, чтобы иметь хоть какие-то деньги на жизнь, так и продать.

Одно из последних нововведений – обязательная перерегистрация жилья по российским правилам. Его владельцы должны были предоставить правоустанавливающие документы на недвижимость в Росреестр до 2028 года, однако срок резко сократили: теперь час "икс" – 1 июля 2026 года. Среди обязательных условий – личная явка и оригиналы документов.

Большинство патриотов Украины, бежавших от оккупации, не могут поехать в Россию (а только через территорию страны-агрессора можно попасть на ВОТ) без риска оказаться задержанными.

Но есть и те, кто не светился в соцсетях как минимум под настоящим именем. Большинство из них – переселенцы из Донецкой или Луганской областей, которые столкнулись с оккупацией еще в 2014 году. Имея такой горький опыт, они были очень осторожны.

По словам сотрудника одной из украинских волонтерских организаций, которые помогают выехать с ВОТ, некоторые из тех, кто уже два раза пережил оккупацию, все же полетели в Россию – для того, чтобы попытаться продать свое жилье.

"Но подавляющее большинство из них, особенно те, кому до 45-50 лет, не прошли фильтрацию в аэропорту "Шереметьево". Многочасовой допрос ФСБшников, проверка гаджетов… Даже если на тебя нет "компромата", то все равно не факт, что впустят. Тот кто признавался, что цель – продажа своей квартиры, получили запрет на въезд на 25, а то и 50 лет. Фактически это означает навсегда", – поделился Александр.

На фоне же новостей, что осталось всего несколько месяцев на перерегистрацию жилья, пошла "новая волна". Ну как, волна. На самом деле решившихся на перелет в РФ, сейчас не так уж и много. Но они готовы получить для "спасения квартиры"… российское гражданство.

"Их план такой: приехать домой (в оккупацию), получить паспорт РФ, перерегистрировать жилье и продать его. А затем уехать навсегда. Цинично, для меня и вас неприемлемо, но, например, для пожилых людей это единственная возможность не остаться без крыши над головой на склоне лет. Они хотят забрать свое", – говорит волонтер.

Но среди таких "путешественников" есть уже и те, кто столкнулся с мошенничеством.

Новые схемы

За последние пару месяцев на владельцев жилья на ВОТ (в частности, в Мелитополе и Бердянске), выехавших еще в 2022 году, стали выходить люди, предлагающие "решить вопрос".

"Судя по всему, четко "работали" по тем украинцам, чьи квартиры и дома уже внесены в список "бесхозяйного". Предлагали за деньги вывести их недвижимость из "черного списка". Цена вопроса – от 5 до 10 тысяч долларов. Мол, заплатите и мы поможем (в том числе быстро получить российское гражданство, а также перерегистрировать жилье). Потом продадите его и "отобьете" расходы. Одних мягко уговаривали, на других давили и фактически шантажировали. Особенно тех, у кого на ВОТ остались родственники", – рассказал собеседник OBOZ.UA в украинской разведке.

Учитывая, что в оккупированных городах Запорожской области недвижимость серьезно выросла в цене, владельцы жилья рвутся его продать. Например, стоимость двухкомнатной квартиры в Мелитополе в среднем сейчас составляет 65-68 тысяч долларов, а трехкомнатной – 82-85 тыс. За эти деньги можно без проблем обзавестись жильем в Киеве. Но если бы все было так просто.

По словам нашей собеседницы из Мелитопольского района, с мошенничеством столкнулась и ее подруга, которая с 2022 года живет в Германии. В мессенджере на нее вышли неизвестные и предложили свою помощь.

"Причем пообещали ей и "беспроблемное прохождение фильтрации". И она решилась, уж очень хотела продать квартиру. В "Шереметьево" ее действительно пропустили, правда долго допрашивали. В ее родном городе она встретилась с мужчиной и женщиной, те ей подтвердили все, что раньше обещали, и заверили, что все быстро решат. И потребовали 50% предоплаты – 5 тысяч долларов. Она согласилась. Как и куда она переводила средства, я не знаю, но такой суммы наличными у нее точно не было с собой", – рассказала женщина.

Однако на следующей день к двери подбросили записку, что если она быстро не уедет, то "завтра станет ее последним днем".

"Этого оказалось достаточно, она очень испугалась. В итоге, ни денег от квартиры уже не увидит, ну и потеряла 5 тысяч долларов. Не говоря уже о серьезных расходах на поездку", – добавила ее подруга.

Сколько украинцев уже пострадали от мошенников с оккупированной территории – точно неизвестно, люди о таком предпочитают не распространяться. Но важно понимать: поездка в оккупацию – это самая настоящая "русская рулетка". И не факт, что удастся остаться в живых.