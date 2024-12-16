'Я собираюсь...' Усик ответил на вопрос, завершит ли он карьеру после реванша с Фьюри

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александра Усик (22-0, 14 КО) не собирается заканчивать карьеру после реванша с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). По словам украинского боксера, после победы, как он ожидает, над Цыганским королем, он немного отдохнет с семьей и вернется к тренировкам.

Видео дня

Об этом Усик заявил в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground. Наш соотечественника отметил, что не рассматривает возможность повесить боксерские перчатки на гвоздь, и через несколько месяцев вернется к тренировкам и на ринг.

"Когда я побью Тайсона Фьюри, я собираюсь продолжать боксировать. Я хочу продолжить тренироваться. Возможно, я отдохну три-четыре месяца. Я хочу сыграть со своей командой "Полесье" и затем я вернусь в тренировочный зал", – сказал Усик.

На минувшей неделе боксеры завершили подготовку к своему второму поединку. Александр прибыл в Эр-Рияд, где его встретили соотечественники. В свою очередь Тайсон рассказал, как собирается побить нашего боксера и закрыть поражение в мае.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

До этого стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри оскорбительно высказался в адрес Александра Усика и вызвал его на третий бой. Британская журналистка Шарлотта Дейли довела украинца до слез письмом от воина ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!