Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил украинским властям силой возобновить работу нефтепровода "Дружба".

Глава венгерского правительства подчеркнул, что для этого он имеет "политические и финансовые инструменты".

"Надеемся, что один человек в Евросоюзе не будет блокировать" 90 млрд евро Киеву, - заявил в ответ президент Украины.

По словам Владимира Зеленского, в противном случае ВСУ могут пообщаться с ним "на своем языке", для чего он даст им его адрес.

Венгрия готовится к выборам, а Украина немного способствует своему заклятому другу.

[Справочно: помощь соседней Венгрии за время войны (кстати, только "гуманитарная") составила примерно две трети от помощи, полученной нами от далёкой маленькой Исландии, ВВП которой равен 15 процентам от венгерского.]

Впрочем, если уж совсем откровенно, то дело не только в Орбане. Даже совсем не в нём. Он, как и Фицо, - лишь фи[к]ция. Они оба являются временными и удобными псевдонимами для большой группы стран, каждой из которых, респектабельных, солидных и величественных, именно такие шмакодявки время от времени и нужны.

На самом же деле эта сладкая парочка мешает только Урсуле с Каей, а также трём странам Балтии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Нидерландам, Дании и Исландии. Всем прочим эти клоуны частенько в зависимости от обстоятельств бывают весьма полезны.

Так что, по большому счёту, адреса у Орбана нет: это не человек, это явление. Его адрес - не дом и не улица. Его адрес - Европа.