Работодатели в Украине ищут пенсионеров, количество вакансий для них взлетело: где платят больше всего

В Украине из-за мобилизации и общего дефицита кадров значительно вырос спрос на пенсионеров на рынке труда. Это стабильные и ответственные работники.

Сейчас на work.ua 7 420 актуальных вакансий для пенсионеров. Больше всего в сфере "рабочие специальности, производство" (2 283 вакансии). На втором месте – сфера обслуживания (1 654). На третьем месте работа в логистике, склад (1 179 вакансий).

Средняя зарплата, которую предлагают украинцам на пенсии, составляет 27,8 тыс. грн. Самая большая зарплата, которую предлагают пенсионерам, составляет от 80 тыс. до 240 тыс. грн для фасадчика. На втором месте (зарплата 120-180 тыс. грн) - монтажник дверей. Бригадир-Монтажник-сварщик со своим авто (готовы взять пенсионера) может зарабатывать 100-150 тыс. грн.

Отметим, в Украине в вакансиях запрещено указывать возраст в качестве требования. Однако при этом на популярных кадровых порталах работодателям предлагают отдельно указывать готовность взять на работу пенсионера. Эксперты отмечают, что сейчас интерес работодателей к пенсионерам значительно вырос.

"Работодатель буквально гоняется за людьми этой возрастной категории. Знаете, какая наиболее привлекательная для любого работодателя категория, если речь идет о труде мужчин? Это категория мужчин 60+", – рассказала в интервью РБК-Украина директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины им. М.В. Птухи Элла Либанова.

Она заявила, что начался "серебряный век" экономики. Когда речь идет о лицах старшего возраста, у них есть тот социальный капитал, которого нет у молодежи. У них есть та ответственность, которой в подавляющей степени не хватает молодежи.

"Я делаю такую оценку не только по собственным наблюдениям, но и по первым результатам нашего исследования, которое благодаря публичной инициативе "Серебряная экономика Украины: потенциал поколения 50+", проводится нашим институтом с целью определения перспектив формирования безбарьерной среды трудовой активности людей старшего возраста при поддержке компании JTI Украина", – рассказывает она.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 1 января 2026 года работодатели в Украине ежеквартально должны выполнять нормативы трудоустройства лиц с инвалидностью и платить целевой взнос в случае их невыполнения. Впервые к уплате обяжут и бюджетные учреждения, а размер взноса будет определяться в зависимости от средней зарплаты и количества незанятых рабочих мест для людей с инвалидностью.

