'Адекватный': российский боксер признался, почему не станет драться с Усиком

Российский боксер Дмитрий Кудряшов (29-6, 28 КО) признался, что не станет бросать вызов украинскому суперчемпиону Александру Усику (23-0, 14 КО). По словам 39-летнего уроженца Волгодонска, потенциальный поединок против нашего соотечественник станет для него встречей со стеной.

Видео дня

Об этом Кудряшов заявил в интервью mma.metaratings.ru, комментируя победу украинца над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) в реванше. Представитель тяжелого веса подчеркнул, что Усик заслуженно переиграл британского боксера, который вообще не впечатлил своими действиями.

"От Фьюри я не увидел желания победить. Стоял и джебом отгонял от себя Усика. Сейчас я не вижу, кто может составить конкуренцию Усику. Обратиться к Александру и сказать, что я единственный, кто может его победить? Ну, это то же самое, что я сейчас к стенке подойду и начну в нее говорить. Я сначала адекватный человек, а потом уже боксер", – сказал Кудряшов.

Напомним, что бой Усик – Фьюри 2 завершился победой украинского боксеру единогласным решением со счетом 116-112 трижды. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект. Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. После боя он был "дисквалифицирован".

Свою версию по раундам дал экс-чемпион Энтони Джошуа. А легендарный Леннокс Льюис признался, что поединок его не впечатлил.

Кроме того, промоутер Эдди Хирн оспорил счет реванша Усика и Фьюри. В свою очередь британские СМИ узнали, что говорили Тайсону перед 12-м раундом боя.

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Также на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском. Украинца же отстранили от бокса.

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео того, что Тайсон Фьюри написал на флаге Украины после поражения Александру Усику в реванше. Кроме того, нашего боксера назвали лучшим супертяжем ХХІ века.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!