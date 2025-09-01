Вычислили по автомобилям: эксклюзивные подробности задержания убийцы Парубия
Правоохранители задержали убийцу народного депутата Андрея Парубия. Им оказался 52-летний львовянин, который в течение года следил за политиком.
Об этом сообщает OBOZ.UA. По данным источников в правоохранительных органах, мужчина использовал три разных автомобиля для преследования Парубия.
После убийства он временно скрывался в Винниках, где сжег одежду и избавился от оружия, бросив его в водоем.
Пистолет ему передали российские кураторы. По нашей информации, убийство заказали в обмен на тело сына задержанного, который погиб на войне.
Мужчина знал, где живет Парубий, что и позволило организовать слежку в течение длительного времени.
Задержание стало результатом совместной работы правоохранителей и анализа движения автомобилей, которые использовал преступник.
Правоохранительные органы продолжают следственные действия и проверяют все обстоятельства убийства.
Ранее глава Нацполиции Иван Выговский рассказал, что 30 августа во Франковском районе Львова мужчина, замаскировавшись под курьера, подстерег политика и открыл огонь. Всего было восемь выстрелов среди белого дня. Более того, нападающий даже убедился, что жертва мертва.
После этого нападающий пытался уничтожить доказательства – переоделся, избавился от оружия и отправился скрываться в Хмельницкую область. Впрочем, избежать ответственности ему не удалось. Только 36 часов понадобилось полиции Львовщины и центральному аппарату НПУ, чтобы выйти на его след.
Что предшествовало
В субботу, 30 августа, во Львове на улице Ефремова раздалась стрельба, в результате которой погиб 54-летний Андрей Парубий. Для задержания убийцы в городе объявили спецоперацию "Сирена".
В Национальной полиции отметили, что около полудня поступило сообщение о стрельбе во Франковском районе города. Предполагаемый нападающий был на электровелосипеде и имел при себе курьерскую сумку. На месте убийства нашли семь гильз, но выстрелов, по информации источников, было восемь.
Впоследствии в сети появилось видео убийства Парубия, на кадрах видно, как политик шел со спортивной сумкой по тротуару, а неподалеку его уже ждал киллер. Сначала его личность не была установлена, но рассматривался российский след. Не понятно, был стрелок любителем или профессионалом в стрельбе.
По сообщению СМИ, предполагаемый преступник несколько дней подряд следил за жертвой и приезжал к дому политика. Несмотря на теплую погоду он носил много одежды, как и обвиняемый в убийстве Фарион, из-за чего в преступлениях заметили похожий почерк.
OBOZ.UA собрал все, что известно об убитом во Львове Андрее Парубие и рассказал о реакции общественных деятелей на его смерть, а также о его семье.
