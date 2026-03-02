В последнее время в Верховной Раде обсуждают законодательные инициативы по усилению роли Бюро экономической безопасности(БЭБ). Формально речь не идет о передаче БЭБ полномочий налоговой службы – налоги по-прежнему администрирует ГНС.

Однако предложенныеизменения расширяют возможности БЭБ получать налоговую информацию и открывать уголовные производства еще до завершения налоговых процедур.

И именно здесь возникает ключевой вопрос: не превратится ли налоговый спор в уголовную проблему еще до того, как он будет окончательно решен?

В чем суть проблемы?

Налоговый спор – это нормальная часть работы бизнеса.

Компания может не соглашаться с выводами проверки, подавать возражения, обжаловать решение в административном порядке или в суде.

Пока длится этот процесс, окончательного решения еще нет. Позиция налоговой – это лишь позиция одной из сторон спора.

Но если параллельно запускается уголовное производство, ситуация меняется кардинально. Уголовный процесс – это:

обыски;

аресты счетов;

изъятие документов;

блокировка деятельности;

серьезные репутационные риски.

Даже если впоследствии налоговое решение будет отменено, ущерб бизнесу уже может быть нанесен.

Где именно возникает риск?

Формально БЭБ не определяет налоговые обязательства, но на практике возможность открывать уголовные производства на основании еще несогласованных налоговых заключений создает другую реальность.

Фактически уголовная реакция может начаться еще до того, как будет окончательно установлено, было ли вообще нарушение.

Это меняет логику процесса:

Раньше – сначала налоговый спор, потом – в случае подтверждения нарушения – возможно уголовное реагирование.

Теперь – уголовный процесс может идти параллельно или даже опережать налоговый.

Почему это опасно для бизнеса?

Бизнес работает в условиях риска. Налоговые споры – это часть этой реальности.

Но если каждый спор автоматически создает риск уголовного производства, это меняет правила игры. Компании начинают:

бояться оспаривать решения;

соглашаться с доначислениями, даже если они сомнительны;

откладывать инвестиции;

сокращать деятельность.

Когда административный спор превращается в криминальный инструмент воздействия, возникает атмосфера постоянной неопределенности.

Дополнительный риск: пространство для злоупотреблений

Есть еще один важный аспект. Когда уголовные производства могут открываться на ранних стадиях, еще до окончательного решения налогового спора, это создает потенциальное пространство для злоупотреблений.

Любой механизм, позволяющий применять обыски, аресты счетов или другие ограничительные меры до завершения спора, автоматически становится сильным рычагом влияния.

И чем шире такие полномочия – тем больше риск их непропорционального применения.

Если открытие уголовного дела само по себе способно парализовать деятельность компании, появляется опасный стимул использовать этот механизм как способ давления.

В таких условиях предприниматели могут оказаться перед выбором: либо годами защищаться в уголовном процессе, либо искать неформальные способы "уменьшить риски". Именно это создает повышенные коррупционные риски в системе.

Формулировка закона не гарантирует баланса – все будет зависеть от того, станет ли его применение инструментом защиты или механизмом давления.

Какими могут быть последствия?

Для бизнеса главное – предсказуемость и стабильность. Если компания понимает, что любой налоговый спор может автоматически перерасти в уголовное производство с блокировкой счетов и обысками, она начинает оценивать риски иначе.

В долгосрочной перспективе это может привести к:

сворачиванию деятельности в Украине ;

; выводу операций за границу;

релокации бизнеса;

отказу от инвестиций в развитие;

переходу в более предсказуемые юрисдикции.

Бизнес не может стабильно работать в условиях постоянного криминального риска при отсутствии окончательного установления нарушения.

Вывод

Вопрос не в том, передаются ли БЭБ налоговые полномочия формально. Вопрос в том, не будет ли создана система, в которой криминальный инструментарий станет инструментом влияния еще до завершения налогового спора.

Если практика пойдет именно по этому пути, последствия могут быть значительно серьезнее самих законодательных изменений.

Система, в которой бизнес испытывает постоянный криминальный риск в рамках обычного налогового спора, неизбежно будет толкать предпринимателей к простому решению – или закрываться, или переносить деятельность за пределы Украины, чтобы иметь возможность работать и развиваться.

В итоге это уже вопрос не только полномочий одного органа. Это вопрос инвестиционного климата, экономической стабильности и доверия к государству.

И именно правоприменительная практика определит, станет ли БЭБ инструментом реальной защиты экономики или фактором, который ускорит отток бизнеса из страны.