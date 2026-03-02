Иран заявил о поражении ядерного объекта в Натанзе: МАГАТЭ предупреждает о риске утечки радиации

В Тегеране заявили о поражении иранского ядерного объекта в Натанзе. На сообщение уже отреагировали в Международном агентстве по атомной энергии.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что нельзя исключать радиоактивный выброс с серьезными последствиями. Об этом пишет Times of India.

Что известно

Как отмечает издание, в понедельник, 2 марта, Иран заявил о поражении ядерного объекта в Натанзе.

Такое заявление сделал посол Ирана при МАГАТЭ Реза Наджафи.

"Опять вчера они (силы США и Израиля. – Ред.) атаковали защищенные ядерные объекты Ирана", – цитирует Наджафи Reuters.

На уточняющий вопрос о том, какие именно объекты были поражены, он ответил: "Натанзи"

В связи с боевыми действиями высокой интенсивности на Ближнем Востоке и тревожные сообщения о возможном поражении ядерного объекта в МАГАТЭ предупредили о риске утечки радиации

"МАГАТЭ имеет глубокие знания о характере и местонахождении ядерных и радиологических материалов в регионе, и мы имеем четкие указания относительно действий, необходимых в случае нападения или аварии, которая повлечет радиологический выброс, а также возможность оказать практическую помощь, если это потребуется. Позвольте мне подчеркнуть, что ситуация сегодня вызывает большое беспокойство. Мы не можем исключать возможный радиологический выброс с серьезными последствиями, включая необходимость эвакуации районов, таких же больших или больших, чем крупные города", – заявил руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник, выступая на заседании Совета управляющих этой международной организации.

Иранский ядерный объект в городе Натанз считается главным центром обогащения урана на территории страны. Он расположен на глубине 40-50 м под землей и защищен бетоном. Этот объект является ключевой частью ядерной программы Ирана.

В июне прошлого года по ядерному объекту в Натанзе были нанесены удары в рамках совместной операции США и Израиля против Ирана.

