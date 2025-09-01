Понадобилось 36 часов, чтобы выйти на след: в полиции обнародовали подробности задержания убийцы Парубия. Фото

Полиция задержала подозреваемого в убийстве политика Андрея Парубия, которое произошло 30 августа во Львове. Преступник тщательно готовился к нападению: вел слежку, планировал маршрут и момент для убийства.

Всего за 36 часов круглосуточной работы правоохранителей подозреваемого удалось вычислить и задержать. Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский.

"Полицейские задержали подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Он долгое время готовился, следил, планировал и наконец нажал на курок. Нам понадобилось всего 36 часов, чтобы выйти на его след и задержать", – говорится в сообщении.

30 августа во Франковском районе Львова мужчина, замаскировавшись под курьера, подстерег политика и открыл огонь. Всего было восемь выстрелов среди белого дня. Более того, нападающий даже убедился, что жертва мертва.

"Хладнокровная жестокость", – констатировал Выговский.

После этого нападавший пытался уничтожить доказательства – переоделся, избавился от оружия и отправился скрываться в Хмельницкую область. Впрочем, избежать ответственности ему не удалось. Всего 36 часов понадобилось полиции Львовщины и центральному аппарату НПУ, чтобы выйти на его след.

Выговский поблагодарил всех, кто принимал участие в расследовании: оперативным подразделениям, следователям, криминальным аналитикам, работникам превенции, криминалистам, кинологам, спецназовцам КОРД, а также коллегам из СБУ и прокуратуры.

"Круглосуточная работа полицейских Львовщины и центрального аппарата НПУ дала свой результат – дерзкого убийцу задержали, необходимые доказательства собраны. Мы знаем: это преступление не случайно. В нем есть российский след. Перед законом будет отвечать каждый. Я благодарю всех, кто день и ночь работал над раскрытием преступления и задержанием", – добавил глава НПУ.

По данным источников украинских СМИ, российские спецслужбы в течение года шантажировали подозреваемого информацией о том, где находится тело погибшего сына на войне.

Что предшествовало

В субботу, 30 августа, во Львове на улице Ефремова прозвучала стрельба, в результате которой погиб 54-летний Андрей Парубий. Для задержания убийцы в городе объявили спецоперацию "Сирена".

В Национальной полиции отметили, что около полудня поступило сообщение о стрельбе во Франковском районе города. Предполагаемый нападающий был на электровелосипеде и имел при себе курьерскую сумку. На месте убийства нашли семь гильз, но выстрелов, по информации источников, было восемь.

Впоследствии в сети появилось видео убийства Парубия, на кадрах видно, как политик шел со спортивной сумкой по тротуару, а неподалеку его уже ждал киллер. Сначала его личность не была установлена, но рассматривался российский след. Не понятно, был стрелок любителем или профессионалом в стрельбе.

По сообщению СМИ, предполагаемый преступник несколько дней подряд следил за жертвой и приезжал к дому политика. Несмотря на теплую погоду он носил много одежды, как и обвиняемый в убийстве Фарион, из-за чего в преступлениях заметили похожий почерк.

OBOZ.UA собрал все, что известно об убитом во Львове Андрее Парубие и рассказал о реакции общественных деятелей на его смерть, а также о его семье.

