Мобильные тарифы вырастут: какой оператор существенно повысит цены для украинцев 5 марта в 00:00

Мобильный оператор Vodafone планирует повысить стоимость ряда своих тарифов предоплаты. Подорожание будет существенным – на 45-70 грн. Произойти же оно должно уже 5 марта.

Об этом сообщили в самом операторе. Там отметили: рост тарифов будет сопровождаться увеличением объема предоставляемых интернета и минут.

Впрочем, подчеркивается, последнее затронет не все предложения. Абоненты некоторых тарифов компансации не получат – и для них подорожание не будет сопровождаться улучшением условий.

Какие тарифы Vodafone подорожают с 5 марта

Всего вырастет стоимость 15 тарифов. Это:

Joice.

Стоимость тарифа вырастет на 70 грн – до 330 грн/месяц. В пакете увеличится объем интернета – с 25 до 30 ГБ, из которых 11 действуют и в роуминге.

Joice Start 2023.

Стоимость тарифа вырастет на 70 грн – до 330 грн/4 недели. В пакете увеличится объем интернета – с 25 до 30 ГБ, из которых 11 действуют и в роуминге.

SuperNet Start+.

Стоимость тарифа вырастет на 70 грн – до 330 грн/месяц. В тарифе изменится объем интернета – с 25 до 30 ГБ, из которых 11 действуют и в роуминге. Также вырастет количество предоставляемых минут – с 200 до 400.

Joice Start.

Стоимость тарифа вырастет на 70 грн – до 340 грн/4 недели. В пакете увеличится объем интернета – с 20 до 30 ГБ, из которых 11 действуют и в роуминге.

Joice Start Special.

Стоимость тарифа вырастет на 70 грн – до 340 грн/4 недели. В пакете увеличится объем интернета – с 20 до 30 ГБ, из которых 11 действуют и в роуминге.

Turbo.

Стоимость тарифа вырастет на 70 грн – до 340 грн/месяц. В пакете увеличится объем интернета в роуминге – с 9 до 11 ГБ.

Joice PRO.

Стоимость тарифа вырастет на 70 грн – до 400 грн/4 недели. В пакете увеличится объем интернета – с 30 до 40 ГБ, из которых 13 ГБ действуют и в роуминге.

Joice PRO 2023.

Стоимость тарифа вырастет на 70 грн – до 390 грн/4 недели. В пакете увеличится объем интернета – с 35 до 40 ГБ, из которых 13 действуют и в роуминге.

SuperNet Pro.

Стоимость тарифа вырастет на 60 грн – до 400 грн/месяц. В тарифе изменятся объем интернета в роуминге – с 11 до 13 ГБ. Также вырастет количество предоставляемых минут – с 300 до 400.

Joice MAX 2023.

Стоимость тарифа вырастет на 60 грн – до 450 грн/4 недели. В пакете увеличится объем интернета в роуминге – с 13 до 15 ГБ.

Joice MAX.

Стоимость тарифа вырастет на 70 грн – до 520 грн/4 недели. В пакете увеличится объем интернета в роуминге – с 15 до 17 ГБ.

SuperNet Unlim.

Стоимость тарифа вырастет на 50 грн – до 520 грн/месяц. В пакете увеличится объем интернета в роуминге – с 15 до 17 ГБ.

Light+.

Стоимость тарифа вырастет на 45 грн – до 230 грн/4 недели. В пакете увеличится объем интернета в роуминге – с 6 до 7 ГБ.

SuperNet Turbo 4G.

Стоимость тарифа вырастет на 70 грн – до 320 грн/4 недели. В пакете увеличится объем интернета в роуминге – с 8 до 10 ГБ.

SuperNet Turbo 2019.

Стоимость тарифа вырастет на 70 грн – до 320 грн/месяц. В пакете увеличится объем интернета в роуминге – с 8 до 10 ГБ.

Не первое повышение тарифов

В то же время отметим: запланированное повышение тарифов станет для Vodafone уже 2-м за последнее время. До этого – с 1 марта – оператор изменил стоимость для ряда контрактных предложений:

расценки выросли на 40-60 грн;

полный список подорожавших тарифов находится по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же другой мобильный оператор – lifecell – повысил своих тарифы "Макси" и "Мега". Впрочем, изменения затронули только новых абонентов – тех же, кто начал пользоваться услугами этих предложений до указанного срока, подорожание не зацепило.

