Берег дочь и жену от журналистов: что известно о семье погибшего Андрея Парубия

Во Львове погиб Андрей Парубий. Его застрелили во Франковском районе города, где политик часто прогуливался с родными. На месте работают правоохранители, но для семьи трагедия стала личным ударом: жена Ульяна и дочь Ярина потеряли самого дорогого.

Издание OBOZ.UA собрало информацию о личной жизни Парубия. Известно, что семья политика всегда держалась в тени, ведь он не любил выставлять личное напоказ. Жена преподавала в университете, дочь училась во Львове, а сам Андрей старался беречь их от внимания прессы.

Жена Ульяна – тихая опора

Андрей Парубий редко говорил о личном и считал, что счастье любит тишину. Однако известно: у него была жена Ульяна и дочь Ярина. Они жили во Львове, и именно туда Парубий возвращался после работы в Киеве или долгих командировок.

Для него семья была как якорь. Когда он стоял на Майдане или спорил в парламенте, силы давали мысли о близких. В 2017 году он вспоминал, как праздновал Пасху с женой и дочерью во львовском Шевченковском гаю – освящали куличи, смеялись, просто были вместе. Такие моменты давали ему ощущение простого счастья и покоя.

Ульяна Юрьевна Парубий выбрала для себя науку, а не публичность. Она преподает на кафедре фольклористики во Львовском университете имени Ивана Франко. Коллеги знали ее как человека, который много времени посвящал диссертации об украинской культуре. На светских мероприятиях ее практически не видели – она сознательно избегала внимания.

Супруги редко появлялись вместе перед камерами. Когда Андрей работал в Киеве как спикер, Ульяна оставалась во Львове, занималась дочкой и преподаванием. Он признавал: встречались не так часто, как хотелось. Но каждая поездка во Львов превращалась в маленький праздник – шашлыки на даче, прогулки по городу, разговоры без политики. Для него она была тихой силой, которая держала его в равновесии.

Дочь Ярина – папина радость

Единственная дочь, Ярина, родилась в 2001 году. На момент трагедии ей исполнилось 24. Она выросла во Львове, любила рисовать, увлекалась сноубордом и, как большинство подростков, проводила время за компьютерными играми. Друзья семьи вспоминают ее как искреннюю девушку с характером и добрым сердцем.

Парубий старался беречь дочь от внимания журналистов. Говорил о ней мало, чтобы она могла жить спокойно. Но однажды рассказал, как Ярина шутила: мама в семье главная, а они с папой – как герои из "Гарри Поттера", всегда вместе. Она выросла в атмосфере любви к Украине, имея пример отца, который отдавал себя борьбе.

Дом во Львове

Для семьи Парубия Львов был настоящим домом. У них была квартира на 92 квадратных метра, а еще небольшой домик с земельным участком в Урыче. Сам политик говорил: Киев – это работа, а Львов – место, где живет сердце.

Их жизнь в городе была простой. Ульяна работала в университете, Ярина занималась учебой, а когда Андрей приезжал, он старался быть просто папой. Вместе они праздновали Пасху, ходили в Шевченковский гай, смеялись за столом. Для него это были настоящие радости, которые уравновешивали напряженную политическую жизнь.

Семья как тыл

В самые тяжелые моменты жизни именно семья была его поддержкой. Ульяна понимала, что он живет Украиной, и принимала этот выбор. Она была рядом во время Оранжевой революции, на Майдане, когда он работал в СНБО. Даже в годы, когда он практически жил в Киеве, она держала дом и тепло, чтобы он мог вернуться.

Ярина, еще маленькая во время событий 2014 года, гордилась отцом. А сам Андрей неоднократно говорил, что именно мысли о жене и дочери не позволяли ему сломаться. Они были его тихой гаванью, к которой он всегда стремился вернуться.

По состоянию на вечер 30 августа, семья ограничена в информации и доступе к телу, поскольку на месте работает прокуратура, отрабатывают кинологи. О последних событиях телеканалу"Мы-Украина" рассказал и депутат Игорь Зинкевич, который подтвердил, что сейчас идет следствие.

Как сообщал OBOZ.UA со ссылкой на полицию, на данный момент личность убийцы Парубия еще не установили, рассматривается российский след. Неясно, был ли стрелок любителем или профессионалом в стрельбе.

По данным СМИ, предполагаемый преступник несколько дней подряд следил за Парубием, приезжая к дому политика. Он был одет не по погоде, как и обвиняемый в убийстве Фарион, из-за чего в преступлениях заметили похожий "почерк".

Президент Владимир Зеленский заявил, что убийство Андрея Парубия тщательно готовилось, правоохранители регулярно докладывают главе государства о расследовании.

Смерть Парубия шокировала общество и политическую элиту Украины. Ранее OBOZ.UA рассказывал, как он боролся за Украину, спасал язык и предупреждал мир об агрессии Путина.