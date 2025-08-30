Боролся за Украину, спасал язык и предупреждал мир о Путине: история жизни убитого во Львове Андрея Парубия

30 августа 2025 года во Львове был застрелен известный украинский политик и государственный деятель Андрей Парубий. Его смерть стала шоком для общества и политической элиты Украины. Президент Владимир Зеленский подтвердил гибель и заявил,что к поиску убийцы привлечены все необходимые силы.

Многие украинцы связывают это преступление с последовательной государственной позицией Парубия, его проукраинской деятельностью и неизменным противодействием российской агрессии. Москва годами ненавидела его как одного из создателей государства современной Украины. OBOZ.UA рассказывает, что известно об убитом во Львове политике.

Детство и юность

Андрей Парубий родился 31 января 1971 года в Червонограде Львовской области. Его семья имела глубокие национально-освободительные традиции: дед воевал в рядах Украинской галицкой армии, а родственники – в Украинской повстанческой армии. За это семью репрессировали и выслали в Сибирь.

Он окончил исторический факультет Львовского университета и аспирантуру Львовской политехники, получив специальность историка и политолога. Еще студентом активно включился в национально-освободительное движение, организовывал митинги и первые пикеты во Львове. В 1989 году его даже арестовывали за политическую деятельность.

Начало политической карьеры

В 1990-х годах Парубий начал работать в органах местного самоуправления: был депутатом Львовского городского и областного советов. Одновременно редактировал научно-политический журнал "Ориентиры" и возглавлял общественные организации, направленные на поддержку армии и национального движения.

В 1991 году вместе с Олегом Тягнибоком стал соучредителем Социал-национальной партии Украины (позже – ВО "Свобода"). Позже отошел от этой политической силы и присоединился к блоку "Наша Украина".

Оранжевая революция и Евромайдан

Парубий стал одним из активных организаторов Оранжевой революции 2004 года, был комендантом Украинского дома и координатором протестов. За участие в тех событиях получил государственную награду.

Больше всего его имя вошло в историю во время Революции Достоинства 2013–2014 годов. Он был комендантом Самообороны Майдана, фактически организовав оборону протестующих в Киеве. Именно под его руководством отряды активистов взяли под контроль правительственный квартал после бегства Виктора Януковича.

Секретарь СНБО и начало войны

В феврале 2014 года, после победы Майдана, Парубия назначили секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. На его плечи легла ответственность за первые шаги обороны государства от российской агрессии: аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.

Он курировал антитеррористическую операцию, инициировал усиление охраны стратегических объектов и призвал к ограничению деятельности российских медиа в Украине. В августе 2014 года подал в отставку из-за разногласий с тогдашним президентом Петром Порошенко, в частности критиковал его "мирный план", считая его бесперспективным.

Глава Верховной Рады

В 2014 году Парубий был избран народным депутатом от "Народного фронта". Сначала занимал должность первого заместителя председателя парламента, а в апреле 2016 года стал спикером Верховной Рады Украины.

На этой должности он активно поддерживал курс на укрепление обороны, интеграцию в Европейский Союз и НАТО. Парубий подчеркивал, что мир должен не вести переговоры с Россией, а противостоять ей всеми возможными средствами.

Последние годы в политике

На последних парламентских выборах в 2019 году он прошел в Раду от "Европейской Солидарности".

Парубий был женат и имел дочь 24 лет.

Боролся за свое: язык и церковь

Эти два исторических события наглядно показывают, насколько преданно Андрей Парубий защищал украинский — язык и государственную независимость церкви. В мае 2019 года он подписал Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Это был результат многолетней борьбы за восстановление и утверждение национальной идентичности. В течение нескольких месяцев в стенах парламента шли настоящие политические баталии: пророссийские силы пытались блокировать инициативу, дискредитировать Парубия и затянуть принятие документа. Он не отступил ни на шаг, доказывая, что язык – это не просто инструмент общения, а символ государственности, нации и свободы.

5 января 2019 года состоялась церемония подписания Томоса Вселенским Патриархом Варфоломеем, во время которой Парубий держал в руках Томос для Украины. Это окончательно закрепило независимость украинской церкви от московского патриархата. Для Парубия церковь была не только религией, а важным элементом национальной самобытности.

Предупреждение миру о Путине

Из стен парламента Парубий неоднократно призывал международное сообщество к более жесткой политике в отношении Кремля. Он прямо говорил: или мир остановит Путина, или последствия его действий станут трагическими для всего мира.

Парубий напоминал о катастрофе MH17, преступлениях в Сирии, покушении в Солсбери, вмешательстве в выборы и финансировании терроризма, подчеркивая: "Путина можно и нужно побеждать".

Награды и отличия

За свою многолетнюю государственную деятельность Парубий получил ряд высоких наград, среди них:

Орден князя Ярослава Мудрого V степени;

Орден "За заслуги" III степени;

Отличие Президента Украины – медаль "25 лет независимости Украины";

Орден Креста Святого Андрея Первозванного от Вселенского патриарха Варфоломея.

Андрей Парубий останется в истории Украины как один из ключевых деятелей государства начала XXI века. Он боролся за независимость на всех этапах – от уличных протестов и баррикад до самых высоких государственных должностей.

